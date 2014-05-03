Бойню в Одессе координировала ФСБ России – Тымчук

Вчерашние провокации в Одессе, повлекшие за собой многочисленные жертвы, стали результатом операции, проводимой и координируемой Россией.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на свой странице в Facebook.

"С середины апреля наши источники в Республике Молдова фиксировали прибытие в Кишинев из России групп молодых людей спортивного телосложения, отправлявшихся далее на территорию Приднестровья. Их сопровождали сотрудники ФСБ РФ", - рассказал военный эксперт.

К началу мая на территории Приднестровья было сосредоточено около 1 700 российских военнослужащих и около 2 200 координируемых ФСБ представителей различных российских организаций (в основном – казачества). Из общего числа российских военнослужащих около 800 чел – в составе подразделений ГРУ ГШ ВС РФ.

"С конца апреля забрасываемым на территорию Украины ДРГ российского спецназа и группам провокаторов ставилась задача, во взаимодействии с местными пророссийскими сепаратистами, дестабилизировать ситуацию на юге Украины. И в первую очередь – в Одессе", - подчеркнул Тымчук.

По его данным, активная фаза операции, целью которой был захват местных органов власти, намечалась на 9 мая – когда под идеологическими лозунгами Дня Победы появлялась возможность инициировать активность пророссийски настроенной части населения.

После достижения тактических успехов в Одессе подобные акции, с помощью прибывших "туристов Путина", должны были инициироваться в Николаеве и Херсоне.

"Однако начало активной фазы АТО в Славянске заставило российское руководство форсировать события на юге Украины, с целью заставить украинских силовиков срочно перебрасывать силы и средства с Донбасса. Трагический итог этой чудовищной провокации мы и наблюдали вчера в Одессе", подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что, по словам Тымчука, побоище в Одессе произошло по вине высокого милицейского начальника. Он отпустил задержанных ранее экстремистов, провокации которых в результате привели к побоищу.