У Турчинова рассказали об АТО: в Краматорске террористы прикрылись щитом из мирных жителей

Власть уверена в успехе антитеррористической операции, которая проходит на востоке Украины.

Об этом заявил врио главы Администрации Президента Сергей Пашинский, сообщает официальный сайт и.о. главы государства Александра Турчинова. Также чиновник рассказал о ходе АТО.

"Я уверен, что операция, которая была утверждена позавчера и вчера начала выполняться, идет по плану, четко и будет завершена полной победой над террористами, освобождением заложников и возвращением городов Краматорск и Славянск к нормальной гражданской жизни", - отметил Пашинский.

По его словам, на данном этапе спецоперации значительная часть украинских силовиков - подразделения Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Национальной гвардии - сосредоточена вблизи Краматорска. Как результат, от захватчиков освобожден ряд важных объектов.

"Освобождены практически все здания: помещение Службы безопасности Украины, Управления внутренних дел, с боями отбита телевизионная башня. Она перекоммутирована, и сейчас жители Славянска и Краматорска могут снова смотреть украинское телевидение", - рассказал Пашинский.

В то же время, единственной проблемной точкой в Краматорске, которая находится под контролем террористов, остается помещения городского совета. "К сожалению, они выставили живым щитом мирных жителей. Наши спецподразделения, опасаясь жертв среди мирных жителей, пока воздерживаются от штурма", - рассказал руководитель АП.

Также он позитивно оценил ситуацию на севере Луганской области: "Нормализуется ситуация на севере Луганской области. Там создаются отряды самообороны против террористов, и вообще ситуация потихоньку нормализуется".

В то же время, Славянск, по словам Пашинского, на данный момент еще полностью заблокирован агрессорами. Вместе с тем, антитеррористические меры там осуществляются по плану, "кольцо вокруг них сужается".

Кроме того, за время АТО уже задержаны более 20 человек. Ведется следствие.

Также Пашинский заверил, что военные и силовики, которые принимают участие в антитеррористической операции, борются только с террористами и агрессорами.

"Было множество провокаций, но наши ребята мужественно воюют только с террористами, а не с мирными гражданами", - заверил чиновник.

Он отметил, что благодаря сдержанности наших силовиков, нет больших жертв среди мирного населения, о которых рассказывают российские СМИ.

Потери украинских военных за время проведения АТО, по официальным данным, составляют 5 человек.

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