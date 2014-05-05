Тягнибок призвал Запад и Центр поддержать Восток Украины в борьбе с террористами

Запад и центр Украины должны эффективными действиями поддержать восточные области в борьбе с российской агрессией.



Об этом заявил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, находясь в Тернопольской области, пишет УНИАН.



"Если несколько месяцев назад фронт борьбы за свободную Украину проходил в Киеве, в западных и центральных областях, то сегодня он сместился на Юг и Восток. Западные и центральные области стали тылом освободительной борьбы, следовательно, они должны в полной мере выполнить свои тыловые задачи. То есть, обеспечивать средствами, медикаментами и необходимым военным снаряжением отечественные Вооруженные Силы и Национальную гвардию, формировать отряды самообороны, а также оказывать поддержку беженцам из оккупированных территорий и зон боевых действий и семьям мобилизованных граждан", - сказал Тягнибок.



По его словам, российская пропаганда специально распространяет мнение о том, будто оккупация Крыма и борьба с российскими диверсантами на юго-востоке напрямую не затрагивает граждан остальных регионов Украины.



"Путин планирует уничтожить Украину - прежде всего, расколов единый украинский народ по языковым различиям, провоцируя недоверие и конфликты между украинцами из различных регионов нашего государства. И мы должны решительно этому противодействовать. Но для этого нет никакой необходимости, скажем, галичанам переходить на русский язык - необходимо активно поддерживать украинские силовые структуры в борьбе с врагом. Пора конкретными делами, а не словами, поддержать единство Украины", - заявил кандидат в президенты.