Пограничники ввели новый штамп о запрете на въезд в Украину

Украинские пограничники ввели новый штамп в загранпаспортах иностранцев: "отказано во въезде".
Украинские пограничники ввели новый штамп в загранпаспортах иностранцев: "отказано во въезде в Украину".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По данным ведомства, нововведение позволит быстрее выявлять тех, кому было отказано в пересечении государственной границы при их повторных попытках въезда.
По инициативе пограничников, в установленных формах отметок, которые ставятся в документах, добавляется отметка "Отказано во въезде в Украину".
Штамп будет проставляться в паспортных или других документах иностранцев, а также лиц без гражданства, которым было отказано в пересечении государственной границы на въезде в Украину, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Также в сообщении говорится, что нововведение позволит быстрее выявлять лиц, которым было отказано в пересечении государственной границы, при их повторных попытках въехать в Украину.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили об усилении охраны границ на период майских праздников.