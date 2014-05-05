Пограничники ввели новый штамп о запрете на въезд в Украину

Украинские пограничники ввели новый штамп в загранпаспортах иностранцев: "отказано во въезде в Украину".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, нововведение позволит быстрее выявлять тех, кому было отказано в пересечении государственной границы при их повторных попытках въезда.

По инициативе пограничников, в установленных формах отметок, которые ставятся в документах, добавляется отметка "Отказано во въезде в Украину".

Штамп будет проставляться в паспортных или других документах иностранцев, а также лиц без гражданства, которым было отказано в пересечении государственной границы на въезде в Украину, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Также в сообщении говорится, что нововведение позволит быстрее выявлять лиц, которым было отказано в пересечении государственной границы, при их повторных попытках въехать в Украину.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили об усилении охраны границ на период майских праздников.