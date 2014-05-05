Тымчук о российских войсках на границе: меньше не стало, готовы выполнить боевую задачу

В понедельник, 5 мая, утром численность российских войск близ границ Украины и в Крыму существенно не изменилась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Исключение – в Крым переброшено до 50 единиц авиации (боевой и транспортной), а также до 300 чел личного состава. Официальное объяснение – подготовка к участию в параде в честь Дня Победы 9 мая", - заметил военный эксперт.

По его данным, близ восточных границ части и подразделения ВС РФ с 1 мая находятся в состоянии полной боевой готовности, т.е. готовы в случае отдания приказа немедленно приступить к выполнению поставленных боевых задач.

Ранее "Главред" сообщал, что в непосредственной близости от границы с Украиной Россия сосредоточила около 60 тыс. солдат, которые могут двинуться в направлении Харькова или Донбасса.