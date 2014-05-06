В Славянске в ходе АТО убиты более 30 террористов - Аваков

Вчера, 5 мая, во время антитеррористической операции в городе Славянск (Донецкая область) силовики убили, по меньшей мере, 30 пророссийских боевиков.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facedook.

"Сегодня (5 мая) наши потери составляют четыре бойца и 20 раненых. По нашей оценке, у террористов потери более 30 человек. Раненых - десятки. Очень многие крымчане, встречаются и русские. Сегодня были и чеченцы", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".