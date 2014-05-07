На Донбассе силовики отбили нападение боевиков: задержан "министр обороны" сепаратистов

В Донецкой области возле поселка Мангуш боевики обстреляли автобус с бойцами спецбатальона милиции "Азов", в результате нападения ранен водитель. В то же время сообщается, что один из террористов убит, а еще двое - задержаны, среди которых "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Какидзянов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНИАН.

По словам Геращенко, возле поселка Мангуш сепаратисты обстреляли автобус батальона милиции специального назначения "Азов", который следовал из Мариуполя в сторону Бердянска. Ранен водитель, а один из стрелявших убит. Еще двое нападающих задержаны, оружие изъято.

Среди задержанных - "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Какидзянов.

"Там был настоящий бой, продолжавшийся более часа. По силовикам стреляли из пулемета и автоматов Калашникова. Водитель автобуса ранен. У него попали трижды. Две пули застряли в бронежилете, одна попала в руку", - сообщил советник министра.

Он добавил, что бойцы батальона милиции спецназначения "Азов", отличившиеся во время боя, будут представлены к награждению.

Кроме вышесказанного напомним, ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".