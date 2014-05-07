Как Турчинов в советской армии служил: опубликованы фото

И. о. Президента Украины Александр Турчинов опубликовал фото, как он служил 30 лет назад в советских войсках.

Об этом он сообщил на страничке в Facebook.

"Были жаркие дни, но не настолько, как сейчас. Но как и тогда, так и сейчас, эта земля, была, есть и будет частью нашей страны - Украины", - написал Турчинов.

Фотографии были сделаны на полигоне в маленьком городке Трехизбенка у Славяносербска в Луганской (тогда Ворошиловоградской) области.

Напомним, 6 мая, и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о частичной мобилизации.