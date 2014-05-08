В НАТО обвинили Россию в лицемерии при оценке событий в Украине

Сравнение российскими политиками революционной смены власти в Украине в феврале этого года с процессами, которые сейчас происходят в восточных регионах страны, является лицемерием.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен в Варшаве перед переговорами с министрами иностранных дел и обороны Польши, пишет УНИАН.

"Сравнивать то, что произошло в феврале в Киеве, с тем, что происходит сейчас на востоке Украины, - это нечто, что абсолютно вводит в заблуждение, а в устах России - чистое лицемерие", - сказал он.

Рассмусен отметил, что захват вооруженными людьми административных зданий в украинских городах на востоке и заложников не отвечает демократическим стандартам.

По его словам, поведение россиян не отвечает принятым в XXI веке правилам, и Россия использует "устаревшую риторику холодной войны".

"Неправомерная и необоснованная агрессия России в Украине является самым большим вызовом для европейской безопасности за многие поколения. Потому будем крепить наши усилия, связанные с обороной Альянса, в который также входит Польша", - сказал он.

Рассмусен назвал очень актуальными разговоры на тему усиления безопасности НАТО в нынешних условиях, заверив, что Альянс готов двигаться в этом направлении.

Вчера, 7 мая, Президент России Владимир Путин сравнил массовые акции протеста в Киеве, которые в феврале привели к побегу из страны экс-президента Украины Виктора Януковича, с нынешними событиями на востоке страны.

"Я понимаю людей на юго-востоке Украины, которые говорят: почему людям в Киеве все можно, а мы никак не можем защитить свои права?", - сказал Путин.

Напомним, военный эксерт Дмитрий Тымчук заявил, что Президент России Владимир Путин начал очередную игру.

Пока смысл этой игры не понятен. Но ясно, что расслабляться не стоит, говорит эксперт.