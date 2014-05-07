Эксперт считает, что Путин начал новую игру против Украины

Президент России Владимир Путин начал очередную игру.

Об этом пишет военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Чем ближе 9 мая, тем более тревожные сигналы мы получаем о готовящейся активизации пророссийских экстремистов. Хотя их как бы и сейчас пассивными назвать трудно.

Хуже то, что на этом фоне Путин начал очередную игру. "Советы" сепаратистам повременить с референдумом, чуть ли не готовность признать президентские выборы в Украине – парня словно подменили.

Но ложь главы Кремля о якобы имеющем место отводе российских войск от границы с Украиной не позволяет обольщаться. Войска никто не отводит. Это значит, что успокаивающие и чуть ли не миролюбивые заявления Путина – скорее шоу для самых доверчивых.

Смысла этой игры мы пока не понимаем. Но ясно, что расслабляться не стоит. Скорее наоборот", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал перенести референдум на востоке Украины и заявил, что российские войска отведены от границ Украины.