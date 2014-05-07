Эксперт считает, что Путин начал новую игру против Украины

Тымчук говорит, что смысл этой игры пока не понятен. Но ясно, что расслабляться не стоит.
Президент России Владимир Путин начал очередную игру.
Об этом пишет военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Чем ближе 9 мая, тем более тревожные сигналы мы получаем о готовящейся активизации пророссийских экстремистов. Хотя их как бы и сейчас пассивными назвать трудно.
Хуже то, что на этом фоне Путин начал очередную игру. "Советы" сепаратистам повременить с референдумом, чуть ли не готовность признать президентские выборы в Украине – парня словно подменили.
Но ложь главы Кремля о якобы имеющем место отводе российских войск от границы с Украиной не позволяет обольщаться. Войска никто не отводит. Это значит, что успокаивающие и чуть ли не миролюбивые заявления Путина – скорее шоу для самых доверчивых.
Смысла этой игры мы пока не понимаем. Но ясно, что расслабляться не стоит. Скорее наоборот", - пишет Тымчук.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал перенести референдум на востоке Украины и заявил, что российские войска отведены от границ Украины.