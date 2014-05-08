Украина увидела в словах Путина фарс и результаты давления на Кремль

МИД Украины прокомментировал заявления президента России Владимира Путина об отводе войск РФ от наших границ и его призыв к сепаратистам на востоке страны перенести так называемый "референдум" о независимости регионов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.

"Сегодня Президентами Российской Федерации и Швейцарии, председательствующей в ОБСЕ, были озвучены намерения деэскалации ситуации в Украине. Несмотря на внешний вид жестов "доброй воли", содержание и риторика, которые прозвучали в Кремле, не имеют ничего общего с настоящим поиском путей урегулирования", - в частности, отмечается в заявлении.

"Обсуждение путей мирного урегулирования ситуации в Украине без участия Украины является бессмысленным и неприемлемым. Вместо заявлений нужны реальные действия", - уверены в МИДе.

По мнению украинской стороны, "Россия должна прежде всего выполнить взятые на себя Женевские обязательства и дистанцироваться от деятельности террористов на востоке Украины, публично призвать сепаратистские группировки сложить оружие и прекратить подрывную работу диверсионных групп. Отвод российских военных формирований от украинских границ должен получить реальные подтверждения".

Говоря об адресованном сепаратистам призыве, дипломаты отметили: "Любые "террористические референдумы" на востоке нашей страны являются незаконными по определению, а потому призывы об их "переносе" являются отнюдь не проявлением доброй воли, а обычным фарсом. Такой сценарий уже осуществлялся Россией в Крыму".

"Следует положить конец подмене понятий. В Украине нет гражданской войны. Суть конфликта заключается в агрессии Российской Федерации против нашей страны, оккупации Крыма и в вызывающем вмешательстве во внутренние дела, сопровождающимся поддержкой террористических действий против украинских граждан и целостности государства", - также заметили в МИД.

В министерстве, заверили, что "безусловным приоритетом правительства Украины является полномасштабный национальный диалог с участием политических сил, представителей регионов и общественности".

"Для такого диалога следует создать все необходимые условия мира и безопасности. Но диалог невозможен и немыслим с террористами. Защита жизни людей и преодоление терроризма, подрывающего любую возможность для диалога, и является целью антитеррористической операции, которая продолжается в отдельных населенных пунктах на востоке нашей страны. Поэтому принципиально важным шагом должны стать совместные международные действия для локализации и нейтрализации любых источников терроризма", - пояснили в МИД Украины.

"Украина приветствует и поддерживает важную роль ОБСЕ в международных усилиях, направленных на деэскалацию ситуации. Особенно полезное значение будут иметь именно те усилия Организации, которые способствуют продолжению общенационального диалога в Украине, выполнению мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и привлечению международных наблюдателей за ходом выборов Президента Украины 25 мая 2014", - также отметили в министерстве.

"Заявления, сделанные 7 мая в Москве, свидетельствуют о первых результатах консолидированного международного давления на Кремль в ответ на агрессию, совершенную против Украины. Позиция нашего государства неизменно остается открытой для настоящего диалога в двусторонних и многосторонних форматах и нацеленной на мирный способ преодоления угрозы против Украины и нашего народа", - добавили в МИД Украины.

Отметим, что украинские пограничники, эксперты и НАТО пока не подтвердили отвода российских войск от границ Украины.

О том, что могут значить новые высказывания Путина, читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля.