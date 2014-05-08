На Донбассе боевики из минометов обстреляли силовиков: ранен чемпион мира по панкратиону

В Донецкой области под минометный обстрел попала группа военнослужащих украинской армии. Во время инцидента тяжелые ранения получил мастер спорта Украины международного класса, член национальной сборной Украины по панкратиону, чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Всемирных игр по единоборствам, многократный чемпион Украины Андрей Резник, который участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Об этом передает xsport.ua, отмечая, что сейчас Резник находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как критическое.

Инцидент прокомментировал первый вице-президент федерации панкратиона Украины Александра Мандрыка, сообщает телеканал "112".

"Да, Андрей сейчас в тяжелом состоянии. Будучи спортсменом, он с достоинством и с честью проводил все свои поединки и всегда, когда выигрывал, в честь его побед звучал гимн, поднимался флаг Украины. В рядах бойцов специального подразделения при выполнении боевой задачи он проявил настоящее мужество фактически ценой своей жизни, защищая территориальную целостность страны и безопасность наших граждан", - заявил он.

В то же время он сообщил, что руководство федерации и спортивного комитета предпринимает все меры, чтобы спасти его жизнь.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в СБУ рассказали о потерях силовиков в ходе АТО.

По данным ведомства, на Донбассе с начала проведения антитеррористической операции погибли 14 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения.

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