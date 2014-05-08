В КПУ заявили, что ветераны готовятся к празднованию Дня Победы в сложных условиях

Ветераны Великой Отечественной войны в сложных условиях готовятся к празднованию Дня Победы.

Об этом заявил народный депутат, представитель фракции КПУ Петр Цыбенко в интервью ГолосUA.

"В сегодняшних условиях Организация ветеранов Украины, не оглядываясь на сложную обстановку, продолжает проводить Всеукраинскую эстафету "Память и слава освободителям Украины!", - сказал он.

При этом Цыбенко рассказал, что недавно отмечалась годовщина освобождения Одессы, перед этим были мероприятия, связанные с передачей эстафеты из Днепропетровска в Николаев.

"Мы эту работу, несмотря ни на что, проводим. Ни Организация ветеранов Украины, ни я лично, как представитель КПУ, в этой обстановке не складываем рук. Вот накануне, например, я был в Циблях (это единственный всеукраинский центр реабилитации ветеранов ВОВ, где проходят лечение 500-600 ветеранов), поздравлял их с приближающимся праздником. Пройдет и встреча киевского актива с представителями городской громады, 7 мая Совет ветеранов с представителями государственной службы проводит мероприятия в Музее Великой Отечественной Войны. То есть, мы, не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на угрозы и сложности, пытаемся достойно встретить этот праздник, сказать слова благодарности спасителям человечества от "коричневой чумы" фашизма", - добавил народный депутат.

Цыбенко также сообщил, что 9 мая ветераны планируют, по традиции, возлагать цветы к мемориалам защитников Родины.

"Сделаем все для того, чтобы люди, которые заплатили за Победу над фашизмом своей жизнью, а также еще здравствующие участники боевых действий, понимали: не все в Украине относятся к этому празднику так, как власть и силы, выступающие на ее стороне", - подчеркнул народный депутат.