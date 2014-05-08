На Донбассе еще один завод Фирташа приостановил работу

Из-за неспокойной ситуации в Луганской области Северодонецкое объединение "Азот" (входит в Osthem Group, подконтрольный Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа), вслед за "Концерном Стирол", приостановило все крупнотоннажное производство.

Об этом передает УНИАН.

Представители завода отметили, что временно прекращен выпуск аммиака, карбамида, углеаммонийных солей и другой продукции, освобождается аммиакохранилище.

Сообщается, что во время вынужденного простоя персонал предприятия будет проводить диагностику и ремонт коммуникаций и оборудования, покраску оборудования, реконструкцию дорог, зданий и сооружений.

"Весь персонал предприятия работать в штатном режиме, а заработная плата будет сохранена в полном объеме", - подчеркнули на предприятии.

Северодонецкое объединение "Азот" является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений, органических спиртов и кислот, товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок, строительных товаров.

Ранее сообщалось, что распложенный в Головке (Донецкая область) "Концерн "Стирол", который входит в Osthem Group, подконтрольный Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, приостановил производство из-за напряженной ситуации в Донецкой области.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

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