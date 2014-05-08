Тягнибок призвал мир не игнорировать российскую агрессию

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок считает, что нынешняя военная агрессия России сравнима с гитлеровской и должна получить такой же отпор со стороны стран Запада.



Об этом Олег Тягнибок заявил в ходе встречи с жителями Тернопольщины, пишет УНИАН.



По его словам, путинская Россия активно эксплуатирует антифашистскую риторику и победу над нацизмом, однако эта победа является общей заслугой всех народов, входивших в состав антигитлеровской коалиции - в том числе, украинцев.



"Антифашистская риторика и победа над нацизмом является сейчас фактически обоснованием захватнической политики Путина на постсоветском пространстве, в частности в Украине. 9 мая путинские диверсанты планируют осуществить на нашей территории новые провокации и диверсии, которые призваны оправдать российскую военную агрессию против Украины. Прав был Уинстон Черчилль, который предостерегал, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами", - заявил Тягнибок.



По словам кандидата в президенты, страны Запада не имеют права повторять ошибки, которые привели к началу Второй мировой войны, и должны прекратить "попустительство новейшему фашисту Путину, который грезит восстановлением советской империи".



"Игнорирование московской агрессии грозит новой мировой войной, но в гораздо более ужасных формах, поскольку агрессор обладает ядерным оружием. Подобно Германии после Второй мировой войны, Россия должна ответить за нарушение международного права, военную агрессию, военные преступления, преступления против человечности, в том числе этнические чистки (которыми уже занялся и продолжает осуществлять фашистский режим Путина), и выплатить компенсации Украине и всем государствам, ставшими объектами российской агрессии", - заявил Тягнибок.



Напомним, в 2010 году Владимир Путин заявил, что Россия могла бы победить фашистов в 1945 году и без участия Украины.