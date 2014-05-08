В Украине довольны "дорожной картой" ОБСЕ: готовят свои предложения

Украина изучает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Украине, разработанную ОБСЕ.

Об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, пишет УНИАН.

"Мы получили "дорожную карту" от швейцарского председательства в ОБСЕ и сейчас можем констатировать, что она учитывает большинство элементов, которые ранее были предложены швейцарскому председательству украинской стороной. Сейчас мы внимательно изучаем этот документ, и после этого изучения мы будем готовы предоставить наши предложения", - сказал Перебыйнис.

По его словам, "дорожная карта" ОБСЕ отличается от украинского варианта "дорожной карты" тем, что она более детальна, но основные позиции сохраняются.

"Ввиду того, что вариант ОБСЕ более детальный, это требует определенного дополнительного изучения", - добавил Перебыйнис.

Он также сообщил, что предложенная Украиной "дорожная карта" включает в себя деэскалацию конфликта, учреждение всеукраинского национального диалога и проведение 25 мая выборов президента Украины.

"Мы исходим с того, что залогом выхода из ситуации, сложившейся в связи с агрессией России против Украины, является беспрепятственное и безотлагательное выполнение трех ключевых условий: деэскалация конфликта, учреждение всеукраинского национального диалога и проведение 25 мая выборов президента Украины", - сказал Перебыйнис.

По его словам, именно эти три пункта должны быть положены в основе любых договоренностей по обеспечению реализации и возможному дополнению ранее достигнутых результатов в Женеве 17 апреля.

Он отметил, что эта позиция Украины доведена до сведения всех привлеченных сторон. Перебыйнис также отметил, что Украина остается преданной выполнению женевских договоренностей и готова к конструктивному диалогу со всеми сторонами, в том числе ОБСЕ, с целью поиска путей разрешения кризиса.

"В Украине и мире понимают, что деэскалация конфликта возможна лишь при условии прекращения со стороны России предоставления любой поддержки, в том числе финансовой и материальной, незаконным вооруженным формированиям, которые действуют в восточных и южных областях нашего государства и составляют террористическую угрозу для мирного населения", - добавил дипломат.

Напомним, 7 мая глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер заявил, что ОБСЕ подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.

8 мая Россия также получила "дорожную карту" урегулирования ситуации в Украине, которую предложила ОБСЕ.

Как известно, 8 мая в Украину с двухдневным визитом прибывает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.