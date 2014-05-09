День Победы в Киеве: Турчинов и Яценюк возложили цветы к Вечному огню, опубликованы фото

Премьер-министр Арсений Яценюк, и.о. Президента Александр Турчинов и члены правительства возложили цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной Войны, бывшие Президенты Украины: Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма.

Арсений Яценюк пообщался с ветеранами войны, поздравил их с днем Победы и пожелал здоровья.

Напомним, ранее и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю Дня Победы и пообещал ветеранам охранять мир в стране.

Также напомним, что в сотне метров от Вечного Огня - на площади Славы правоохранители пресекли провокацию - задержали автомобиль с оружием и 10-ю комплектами номеров.