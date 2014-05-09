В Одессе на Куликовом поле вывесили красный флаг

В Одессе на Куликовом поле собралось несколько сотен митингующих, на крыше Дома профсоюзов, расположенном на территории поля, неизвестные вывесили красный флаг.

Часть людей с красными флагами пришли из Центрального парка культуры и отдыха им.Тараса Шевченко, где на Аллее Славы состоялось торжественное возложение цветов по случаю Дня Победы, пишет УНИАН.

На Куликово поле принесли цветы, чтобы почтить память, погибших в Доме профсоюзов 2 мая.

Возле него вывешены списки с 46 фамилиями людей, погибших 2 мая во время массовых беспорядков. На листе бумаги (над фамилиями) написано: "Их сожгли заживо".

Собравшиеся периодически скандируют: "Долой хунту!", "Слава Куликову полю!", "Фашизм не пройдет!", "Одесса не простит!". В толпе есть люди, которые выкрикивают различные фразы, например, "Никогда не простим!", что накаляет обстановку.

На крыше Дома профсоюза неизвестные установили красный флаг. Внутри здания частично вырезали, а потом выломали металлическое ограждение, установленное для ограничения доступа людей.

Сейчас по 5-этажному зданию ходят все желающие, некоторые из них утверждают, что "сами занимаются расследованием", так как никому не доверяют.

На Куликово поле прибыл начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук. Он пытался поговорить с собравшимися, но они встретили его агрессивно. Некоторые начали кричали: "Убийца!", "Позор!" и далее.

Отмечается, что Катеринчук уехал. Милиционеров на Куликовом поле немного.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.