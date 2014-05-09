Путин в оккупированном Крыму рассказал о "возвращении в родную страну"

Президент России Владимир Путин во время визита в аннексированный РФ Севастополь принял участие в военном параде Черноморского флота, поздравил ветеранов и рассказал об "исторической справедливости", в результате которой, по его мнению, Россия завладела Крымом.

"Уверен, что и 2014 год войдёт в летопись Севастополя, в летопись всей нашей страны, как год, когда живущие здесь народы твёрдо определили – быть вместе с Россией. Тем самым подтвердили свою верность исторической правде и памяти наших предков. Впереди много работы, но мы с вами одолеем все трудности, потому что мы вместе, а значит мы стали ещё сильнее", - в частности, сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.

"Мы держим равнение на вас, дорогие ветераны, и в том, что Крым и Севастополь возвратились в родную страну, есть ваш огромный нравственный вклад. Вы передали нам великие ценности единства, справедливости, сплочённости, научили поступать по совести. Поколения, выросшие в Крыму и Севастополе, всегда опирались на эти ценности, оставались верными памяти тех, кто обустраивал этот край, этот прекрасный город, кто в разное время сражался на этой земле, сражался, защищая Россию", - также сказал российский президент.



"Нынешний год особый для города-героя, он богат поистине выдающимися историческими событиями. 230 лет назад в феврале 1784 года указом императрицы Екатерины он обрёл свое гордое имя. В сентябре будет отмечаться 160-летие начала героической обороны Севастополя в период Крымской войны. Уверен, что и 2014 год войдёт в его летопись, в летопись всей нашей страны, как год, когда живущие здесь народы твёрдо определили – быть вместе с Россией. Тем самым подтвердили свою верность исторической правде и памяти наших предков", - также говорится в поздравлении.

Напомним, МИД Украины назвал визит Путина в Крым провокацией, осудило его и мировое сообщество, в частности, НАТО.