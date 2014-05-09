СБУ задержала подозреваемых в захвате Харьковской ОГА

Силовики подчеркнули, что следствие продолжается.
В СБУ заявили, что силовики задержали трех людей, подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время захвата Харьковской ОГА 1 марта.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Указанные особы были задержаны в рамках уголовного производства по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) задержала подозреваемых", - добавили в ведомстве.
Силовики отметили, что следствие по указанному производству осуществляет харьковское управление СБУ.
"Относительно всех задержанных судом избраны меры пресечения. Ведется следствие", - добавили в СБУ.
Кроме вышесказанного напомним, что в Харькове 1 марта пророссийским экстремистам удалось захватить ОГА. Позже, 8 апреля, в результате антитеррористической операции, админздание было освобождено.