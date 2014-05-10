Стало известно, кто организовал теракты в Мариуполе - СМИ

Теракт в Мариуполе организовали и финансировали криминальные авторитеты - братья Денис и Дмитрий Кузьменко.

Об этом ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает "Обозреватель".

По информации издания, Дмитрий Кузьменко в начале апреля провозгласил себя "народным мэром" Мариуполя. 5 апреля его задержали сотрудниками СБУ и отправили в Киев. Было начато уголовное производство по подозрению Дмитрия в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

По информации источника, Денис Кузьменко, координируя действия с Дмитрием, организовал и финансировал теракт в Мариуполе. Цель - шантажировать власть и добиться освобождения брата. Террористы использовали сепаратистские настроения в регионе лишь как ширму для прикрытия истинных намерений.

После захвата здания УМВС боевики планировали "взяться" за другие административные здания. Однако они не ожидали, что в милиции их ждет отнюдь не "теплый" прием. Боевики привыкли, что местные стражи порядка "сдают" помещения без сопротивления. Но утром в УМВС Мариуполя приехали на встречу представители батальона "Днепр". Именно они оказали ожесточенное сопротивление террористам и выиграли время для подхода военных.

Справка: Кузьменко Дмитрий Владиславович (1986 г.р.); Кузьменко Денис Владиславович (1981 г.р.).

Старший из братьев Кузьменко - основатель общественных организация "ТОР" и "Боксерский клуб "Фортиус".

Отец - Кузьменко Владислав Николаевич, директор СК "Азовобщемаш".

Напомним, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе были уничтожены 20 боевиков и четверо взяты в плен.

Также известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

10 мая утром в Мариуполе Донецкой области военных Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".