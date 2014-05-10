В Донецке сепаратисты для "референдума" готовят вооруженный захват 80 школ

В Донецке сегодня, 10 мая, готовятся вооруженные захваты более 80 учебных школ во всех районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Помещения планируют захватить сепаратисты "Донецкой народной республики" для проведения 11 мая так называемого " референдума".

Напомним, сепаратисты заявили о готовности провести "референдум" о статусе региона 11 мая.

По словам председателя ЦИК самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Романа Лягина, пророссийских активистов поддерживает местная милиция, а местные власти – не мешают.

"У нас есть полное понимание с властью, которая не мешает референдуму. Участки будут в школах. Это касается всех городов Донецкой области", - сказал Лягин.

По его словам, сепаратисты сформировали уже 53 территориальные комиссии для проведения референдума.

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