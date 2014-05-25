Атаки террористов и АТО на востоке Украины: главные подробности

В воскресенье, 25 мая, в центре Донецка собрался митинг против выборов в Украине. К сепаратистам приехали вооруженные боевики, после чего толпа двинулась в сторону резиденции бизнесмена Рината Ахметова.

Вечером в субботу, 24 мая, в бою с пророссийскими террористами в Славянске погиб боец Нацгвардии, еще двое ранены.

Горсовет Краматорска Донецкой области избрал вр.о. обязанности мэра Андрея Борсука, который выразил готовность сотрудничать с террористами "Донецкой народной республики".

В субботу, 24 мая, также стало известно, что боевики на Донбассе вновь похитили гражданского активиста, а военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал подробности боя батальона "Донбасс" с террористами.

Фотограф рассказала о двух неделях в плену у террористов ДНР: пытки, допросы и наркотики.

Под Славянском силовики отбили террористов: двое погибших - Тымчук.

В Одессу прибыл самолет с военными, ранеными на Донбассе.

Аваков рассказал, как врачи спасали раненных украинских солдат от террористов "Беса".

Командир батальона "Донбасс" вышел на связь и рассказал о бое под Карловкой.

Тарута позвал на выборы жителей Донбасса: не бойтесь провокаций.

В США пообещали военную помощь Украине: солдат не пришлют, но оружие и амуниция будет.

Террористы с боем пошли на прорыв из окруженного Славянска.

Украинские зенитчики огнем отогнали российские вертолеты от границы.

Террористы похитили главу еще одного ОИК на Донбассе и требовали прекратить работу комиссии.

Под Славянском боевики трижды атаковали блокпосты украинских силовиков: вырваться не смогли.

В Северодонецке террористы уничтожают списки избирателей.

ГПУ: террористы "всеми способами" пытаются сорвать выборы.

Среди донецких террористов произошел раскол - часть хотят объединиться с луганскими.

По данным СМИ, в Артемовске боевики захватили горисполком: на входе установили пулемет.

СМИ сообщали, что в одну из больниц Донецка привезли тела пяти убитых боевиков.

РФ хочет сорвать выборы: на Донбассе пять грузовиков с боевиками прорвались в Украину.

Российский снайпер сознался, сколько ему обещали за убийства украинских военных.

СМИ писали, что в Донецке боевики захватили военкомат, на въезде в город дежурят чеченцы.

Очевидцы рассказали о бое батальона "Донбасс": базука в огороде и мародеры.

Тымчук рассказал подробности боя батальона "Донбасс" с террористами.

В Макеевке боевики напали на госпиталь ВСУ и банк: ранены пять человек.

Еще один "министр ДНР" опроверг причастность к самопровозглашенной республике.

В Краматорске назначили нового мэра: готов сотрудничать с террористами.

Бой "Донбасса" с террористами: Тымчук заявил, что боевики не захватывали комбата.

В большинстве окружкомов Донецкой области выборы под угрозой срыва: опубликована карта.

В Горловке исчез бывший "народный мэр".

В Луганске террористы похитили активиста из его собственного дома.

В пятницу, 23 мая, попал в засаду батальон "Донбасс" - бойцы были окружены, более половины - ранены. Позже появились фото и видео с места боя.

По последним данным Минздрава, в бою с террористами погибли 5 и ранены 7 бойцов батальона "Донбасс" .

Также увеличилось число погибших силовиков в бою под Волновахой. В Минздраве сообщили о гибели 17-ти человек.

Между тем в батальоне "Донбасс" рассказали подробности гибели четырех бойцов.

В донецкую больницу к раненым бойцам "Донбасса" приходили вооруженные люди.

В "Свободе" заявили, что террористы хотят похитить из больницы раненных бойцов батальона "Донбасс"

Украинская армия продолжает сжимать кольцо вокруг террористов на Донбассе.

"Стрелок" призвал жителей Славянска бежать из города

Террорист "Бес" сказал комбату "Донбасса", что убил всех пленных

В батальоне "Донбасс" заявили о предательстве.

Донецкая ОГА рассказала о потерях батальона "Донбасс" в бою с террористами.

В Дзержинске террористы захватили тюрьму и раздали оружие заключенным

В МВД журналистов российского LifeNews обвинили в помощи террористам.

Террористы на Донбассе захватили четыре автомобиля Красного креста

В Горловке террористы ворвались в школу: искали бюллетени

На Луганщине боевики напали на пограничный отряд.

Россия превращает Украину в зону конфликта и нестабильности - эксперт.

В бою на одном из блокпостов под Донецком террористами убиты три человека.

На Донбассе перебои со связью - повреждены телефонные линии "Укртелекома".

СБУ задержала пять диверсионных групп, которые готовили взрывы в день выборов.

Эксперт назвал условие разгрома террористов на Донбассе.

Порядок на выборах будут охранять 90 тысяч милиционеров и активистов - МВД.

Боевые операции в зоне АТО на Донбассе на 25 мая не планируются - СБУ.

Глава СБУ пообещал, что россияне-участники расстрела военных под Волновахой предстанут перед судом.

Путин "обосновал" захват Крыма и пугал гражданской войной в Украине.

Террористы ДНР и ЛНР управляются и финансируются из России - Генпрокуратура.

Путин хочет вернуть СССР, но без Украины этого не выйдет - глава МИД.

Россия продолжит свои провокации, но Украина сохранится в нынешних границах - эксперт.

СБУ обезвредила вирус, который мог сорвать выборы и перекрыла финансы террористам.

В Северодонецке боевики похитили главу избирательного штаба "Батькивщины".

В Дзержинске боевиками захвачено управление милиции города.

Пограничники отбили прорыв из России грузовиков с оружием для террористов Донбасса.

Ночью в Славянске террористы напали на блокпост украинских силовиков, но были отбиты.

Эксперты опубликовали расследование: как Путин манипулирует сознанием россиян.

Силами АТО разгромлена банда террористов на Луганщине: морги Северодонецка и Лисичанска забиты трупами убитых.

Пономарев предложил обменять журналистов Lifenews на пленных, захваченных террористами.

На Луганщине террористы взорвали полотно железной дороги.

Комбат "Донбасса" предложил террористам обмен пленными.

Батальон "Донбасс" выходит из окружения: много раненых.

Силовики готовят террористам "масштабный ответ" за расстрел под Волновахой - Тымчук.

Комбат "Донбасса" рассказал о ходе боя окруженных бойцов подразделения.

Часть батальона "Донбасс" прорвала окружение террористов.

Медики рассказали о состоянии 32 украинских солдат, раненных под Волновахой.

Террористы из "ДНР" взяли на себя ответственность за расстрел украинских военных под Волновахой.

В ночь на четверг, 22 мая, террористы атаковали украинских военных под Волновахой (Донецкая область), во время столкновений погибли 16 украинских военных, это самые большие потери во время АТО. Также сегодня произошел бой между силовиками и боевиками под Лисичанском Луганской области.

Лукашенко заверил, что готов воевать даже с Путиным, если тот решит аннексировать Беларусь.

На Волыни объявлен двухдневный траур из-за гибели солдат под Волновахой.

Путин ворует украинский газ в Херсонской области - Тымчук.

Пентагон подтвердил начало отвода российских войск от границ Украины, но отметил, что много военных РФ остаются на своих позициях.

В НАТО заявили, что российские войска все еще остаются возле границ Украины в большом количестве, занимают "угрожающие позиции".

По данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в боях погибли 16 человек.

Турчинов выразил соболезнования семьям погибших.

Террористы выложили в сеть видео, на котором сняли украинских военных накануне перед атакой.

Военные рассказали об атаке террористов под Волновахой: была настоящая бойня.

На Харьковщине снайпер обстрелял блокпост Нацгвардии

Минобороны: на Донбассе боевиков взяли в плотное кольцо окружения.

Атака боевиков под Волновахой: погибли 13 украинских военных.

В ЦИК сообщили, что на Донбассе боевики заблокировали половину окружкомов.

Тымчук заявил, что террористы подтягивают боевиков к Славянску и вербуют врачей.

В бою под Волновахой погиб командир батальона - СМИ.

На Луганщине террористы захватили четыре шахты и требуют взырывчатку.

В Славянске боевики четвертый день удерживают в плену начальника милиции.

Новые подробности нападения террористов под Волновахой: силовиков обстреляли из джипов.

Парубий: на Донбассе конфликтуют сепаратисты, российские диверсанты и криминал.

СМИ писали, что под Волновахой погибли 13 украинских военных.

Нападение террористов под Волновахой: опубликованы фото и видео с места боя.

В СНБО заявили, что под Ростовом обнаружена крупная база подготовки террористов.

Парубий рассказал о тяжелых боях на Донбассе: террористы хотели захватить Волноваху.

Лидер луганских террористов попросил Путина ввести войска.

Гибель украинских военных под Волновахой: прокуратура расследует теракт и халатность.

Обстрел террористов обесточил станцию "Славянский курорт" на Донбассе.

Пограничники сообщили о новых провокациях российской военной авиации.

Штаб национальной обороны в Днепропетровске увеличил вознаграждение за сдачу оружия террористов.

Также террористы атаковали украинских силовиков под Лисичанском: бой шел более пяти часов.

В Харькове задержан снайпер из России: прошел две войны в Чечне и инструктаж в Ростове.

Ночью террористы несколько раз пытались прорвать границу с Россией в Луганской области.

Бойцы "Альфы", раненные под Славянском, будут лечиться в Израиле.

Из-за вспышки насилия на юге и востоке Украины погибли 127 человек - доклад ООН.

Минобороны России заявило об отводе войск от границ Украины.

Тымчук рассказал о манипуляциях российского ТВ: "25 кадр" и другие технологии.

В Мариуполе вооруженные автоматами налетчики с интервалом в 15 минут ограбили три банка.

Эксперты: на Донбассе появился позитив, а у террористов - проблемы и раскол.

Лукашенко назвал бессмысленными "референдумы" сепаратистов.

В Славянске террористы устроили обстрел жилых кварталов, провоцируя силовиков.

В Славянске две банды террористов искали "Правый сектор" и устроили перестрелку между собой: видео.

Глава Антитеррора при СБУ пообещал положить конец вооруженным бандам.

В среду, 21 мая, Генпрокуратура завела дела на Гиркина-"Стрелка", Безлера-"Беса", Болотова и Губарева за теракты и массовые беспорядки.

Представитель ОБСЕ заявил, что сепаратистов Донбасса не поддерживает даже Москва.

США заявили о наличии признаков активности российских войск возле границ Украины. В то же время, пока нельзя сделать вывод, является ли это признаком их отвода.

По состоянию на среду, 21 мая, украинские силовики из спецбатальона "Донбасс" и Национальной гвардии взяли под контроль 7 из 18-ти районов Донецкой области.

В то же время ЦИКе сетуют, что в Донецкой области террористы блокируют 7 из 22 окружных комиссий.

И.о. президента Александр Турчинов проинспектировал позиции участников АТО под Славянском и поставил силовикам задачу полностью очистить Донбасс от террористов.

А экс-президент Леонид Кравчук считает, что для урегулирования ситуации на востоке страны необходима активная позиция обычных людей и большого бизнеса.

Журналист российского телеканала LifeNews Марат Сайченко, задержанный под Краматорском, сознался, что он и его коллега нарушили украинское законодательство и освещали только позицию террористов.

Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на задержание журналистов LifeNews, потребовав освободить их, а в случае невыполнения его требований, - пригрозил Украине применением силы.

В Мариуполе мародерствуют боевики, которые называют себя "силовым блоком" так называемой ДНР, а их лидером является террорист по прозвищу "Чечен".

Сотрудники СБУ задержали самопровозглашенную "мэра" города Торез Ирину Полторацкую.

В районе проведения антитеррористической операции обезврежена диверсионная группа, вооруженная автоматами из Крыма.

В рядах донецких террористов произошел раскол: лидер террористов Славянска Пономарев выступил против руководителей ДНР орудующих в областном центре. Он заявил, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".

В Лисичанске на Луганщине боевики из числа пророссийских "казаков" заблокировали работу стеклозавода "Пролетарий".

Вооруженные террористы оккупировали здание исполкомитета в Красном Луче Луганской области.

Ахметов заявил, что проходимцы из ДНР взяли в заложники весь Донбасс.

Под Славянском боевики напали на блокпост силовиков и пытались атаковать военных.

В Краматорске боевики угрожают женщинам, которые их прогнали.

Во вторник, 20 мая, в Донецкой области обнаглевшие боевики начали устанавливать бетонные блокпосты вблизи границы.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук уверен: террористы готовят "коридор" для вывода части сил из Славянска на территорию России.

Под захваченным террористами Славянском Донецкой области из-за активных боевых действий без электричества остались пять сел.

Донецкий губернатор Тарута назвал сепаратистов ДНР преступниками и потребовал вернуть украденные деньги, которые предназначались на выплаты зарплат и пенсий.

В руководстве ДНР - раскол: самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления об отставке ввиду несогласия с "национализацией" имущества олигархов.

При этом боевики продолжают дестабилизировать ситуацию, в частности, они атакуют мирных жителей и нападают на окружные избирательные комиссии.

СМИ рассказали о разборках террористов в Донецке.

На Донбассе террористы похитили главу избирательного участка: избили и отпустили.

Пограничники рассказали, почему отпустили лидера луганских террористов Болотова.

Пограничники рассказали, как российские диверсанты попали в Украину.

В Славянске после ночных боев разрушены жилые дома: опубликованы фото и видео.

Террористы против акции "За мирный Донбасс": угрожают водителям и обстреляли вертолет.

Третий круглый стол национального единства перенесли в Николаев

Эксперты оценили угрозу терроризма на юго-востоке Украины: опубликована карта

Донецкие террористы ответили Ахметову: объявили "национализацию"

Пограничники рассказали, почему отпустили лидера луганских террористов Болотова

Террористы против акции "За мирный Донбасс": угрожают водителям и обстреляли вертолет.

В Славянске после ночных боев разрушены жилые дома: опубликованы фото и видео

АТО в Краматорске: десантники уничтожили два блокпоста боевиков.

На Донбассе террористы захватывают окружкомы: в Мариуполе ранен член комиссии.

В Макеевке боевики похитили руководителей предприятия из-за забастовки против сепаратистов.

Женщины прогнали боевиков с улиц Краматорска: опубликовано видео.

Пограничники задержали россиянина, который вез террористам полмиллиона рублей.

Завтра во Львовской области похоронят троих погибших в Славянске летчиков.

Террористы освободили из плена полковника Нацгвардии.

Выборы президента в Донецке под угрозой: мэр обещает договориться с сепаратистами.

Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы в очередной раз обстреляли из минометов позиции украинских силовиков в Славянске на горе Карачун.

Раненых силовиков спасают харьковские врачи, а они вспоминают, как убивали их товарищей.

Подробности нападения на базу силовиков на Харьковщине: это были профессионалы.

Террористы на Донбассе угрожали повесить директора за выборы и напали на управление химзавода.

В понедельник, 19 мая, стало известно, что в Славянске морг переполнен телами террористов: убитых закапывают в лесу.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Славянске Донецкой области от действий участников антитеррористической операции не погиб ни один мирный житель.

Из-за вооруженных автоматами боевиков в Мариуполе отменили Марш мира.

СМИ сообщали, что в Донецке была освобождена ранее захваченная террористами глава окружной избирательной комиссии №44 Людмила Бушуева.

В Минобороны сообщили, что на границе с Россией террористы напали на украинских военных: один боевик убит, семь - ранены.

Арсен Аваков заявил, что из-за атак боевиков в Славянске и Краматорске приостановят соцвыплаты.

В Донецке боевики похитили главу избирательного округа: выдвинули требование.

Власти Красноармейска открестились от "присяги" ДНР: террористы к ним не обращались.

СМИ писали, что самозваный "премьер" ДНР устроил переворот на деньги российского олигарха.

Координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что террористы, действующие на востоке Украины, где сейчас проходит АТО, находятся в состоянии замешательства - у них проблемы с деньгами и вывозом тел погибших. В то же время, по его словам, Кремль на данный момент отложил прямое военное вторжение в Украину.

В Шахтерске Донецкой области боевики захватили окружную избирательную комиссию (ОИК) №55.

Командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что руководство Красноармейска готово присягнуть на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика".

В Славянске при перестрелке снарядом повредило газопровод: опубликованы фото.

19 мая сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в центральной части города.

После того как СМИ сообщили о том, что морги Славянска завалены трупами террористов, а их тела боевики хоронят в лесопосадках, в Москве с какой-то стати заявили, что Киев якобы должен прекратить антитеррористическую операцию на юго-востоке Украины.

Журналист сообщил, что под Славянском украинские силовики расширяют контролируемую зону.

В Минобороны рассказали подробности нападения террористов на блокпост под Славянском.

Члены террористической организации "Луганская народная республика" избрали своим главой Валерия Болотова.

Сепаратисты на Донбассе пытаются сорвать выборы президента: в Луганск завезли чеченцев.

Под Славянском утром, 19 мая, из-за обстрела погиб украинский военный, двое тяжело ранены.

ООН опубликовала отчет, из которого следует, что ситуация с правами человека на востоке Украины – критическая: террористы убивают украинцев без разбора, грабят и мародерствуют.

В то же время глава Минобороны Михаил Коваль предупредил: россияне - не миротворцы, мы поступим с ними, как с агрессором.

В воскресенье, 18 мая, силовики получили оперативную информацию, что возле аэродрома под Краматорском боевики готовят позиции для стрельбы из ПЗРК – комплекс был уничтожен и взяты в плен российские "журналисты".

В Краматорске возобновились бои между силовиками и террористами.

"Черные человечки" ответили террористу "Стрелку", который испытывает нехватку бойцов: мобилизация женщин - недостойный шаг.

А и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назвал главной проблемой нынешней борьбы с террористами то, что Украиной руководил Виктор Янукович.

Генеральный прокурор Германии начал следствие по факту похищения боевиками немецких военных инспекторов ОБСЕ в Славянске.

Донецкие террористы решили провести свои "выборы" и даже назвали дату – 14 сентября.

В пресс-службе УМВД в Луганской области сообщили, что в субботу, 17 мая, в Северодонецке и Лисичанске Луганской области боевики захватили по одной бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ), которые находились на территории пожарных частей.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что МИД России, требуя от Киева прекратить антитеррористическую операцию и распространяя неправдивую информацию о событиях в Украине, фактически стал "крышей" для террористов, действующих в нашей стране под руководством Кремля.

Координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что под Краматорском террористы укрылись в жилых кварталах и обстреливают блокпост украинских силовиков.

В Минобороны рассказали о ходе АТО на Донбассе, а также сообщили, что сегодня ночью, 18 мая, украинские военнослужащие сработали на опережение и сорвали планы террористов. По данным ведомства, в ходе ночных столкновений с боевиками пострадали 4 силовика.

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что этой ночью под Славянском террористы напали на лагерь Нацгвардии. В результате инцидента был убит один боевик, еще один - ранен. У силовиков потерь нет.

В ночь на субботу, 17 мая, произошло на востоке произошло несколько боевых столкновений.

Военный эксперт заявил Дмитрий Тымчук рассказал, что ночью террористы попытаются вывезти из Украины спецгруз - несколько сотен убитых боевиков.

"Стрелок" пожаловался, что на Донбассе не хотят воевать за террористов, и позвал в боевики женщин

Силовики продолжают вести бой под Краматорском. Боевики обстреляли блокпост возле Краматорска.

"Народный мэр" Славянска подтвердил, что боевики оборудуют в квартирах боевые точки.

Украине нужно разоружить сепаратистов на востоке страны и продожить мирный диалог - ООН.

Около сотни террористов отбили у пограничников Валерия Болотова, который был задержан на КПП.

Из автоматических гранатометов российского производства был обстрелян аэродром в Краматорске.

Террористы, расположившись в жилых кварталах Славянска, устроили артобстрел позиций силовиков.

В пятницу, 16 мая, в Луганске неизвестные разобрали взлетную полосу аэродрома.

ГПУ объявила донецкую и луганскую организации сепаратистов - ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

В СБУ неофициально рассказали о потерях украинских силовиков в ходе АТО: 21 убитый, 65 - ранены.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что стягивание российских войск к границам Украины, скорее всего, является больше прессингом со стороны властей РФ, а не угрозой вторжения. В то же время, нужно быть готовыми к любым действиям Москвы.

В Донецке представители самопровозглашенной "ДНР" захватили Штаб Восточного оперативного объединения Нацгвардии.

В Житомире простились с десантниками, погибшими в бою под Краматорском.

В Донецке около 30 боевиков напали на штаб Нацгвардии, силовики оказали сопротивление.

Сепаратисты из ДНР назначили "правительство", главными персонами в котором стали личные друзья российского террориста Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок".

Минобороны заявило, что российские военные уже надевают повязки "миротворцев".

Предприятия Рината Ахметова отказались платить налоги в бюджет самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Донецкие террористы хотят получить половину оружия украинских силовиков и предложили военнослужащим переходить на сторону боевиков.

На Востоке Украины были похищены 23 представителя средств массовой информации.

В ночь на 16 мая был обстрелян блокпост Нацгвардии под Мариуполем.

Турчинов рассказал об экономической катастрофе, которая грозит Донбассу из-за террористов.

Украинские пограничники могут полностью закрыть границу с Россией.

Пограничники: российские войска прекратили свои провокации.

Под Краматорском боевики из гранатометов обстреляли аэродром.

Террористы атаковали базу силовиков в Харьковской области: ранены двое бойцов Нацгвардии.

Донецкие сепаратисты приняли "конституцию": двуязычие и возможность перейти в Россию.

Сепаратисты требуют от Ахметова денег: иначе "его на Донбассе не будет".

Парубий попросил США о поддержке: нужно говорить с Россией с позиции силы.

Донецкие сепаратисты хотят провести митинг и "распечатать" границы с Россией.

В Донецкой области террористы попытались припугнуть штурмом военных.

Начальником милиции в Донецке назначен генерал времен президентства Януковича.

Турчинов призвал жителей Донбасса прекратить помогать террористам.

В Луганске террористы пытаются сорвать выборы президента - похитили председателя ОИК.

Меркель рассказала о старых взглядах Путина, мышлении России и помощи для Украины.

Постоянные атаки террористов на Донбассе не дают выплачивать пенсии и соцвыплаты - министр.

В Минобороны рассказали, на что пошли деньги, выделенные Кабмином и пожертвованные украинцами.

За минувшие сутки террористы на Донбассе трижды атаковали украинских силовиков - Минобороны.

Комбат батальона "Донбасс" рассказал, как его добровольцы разогнали семь автобусов боевиков.

В Одесской области СБУ задержала боевиков, которые пытались прорваться в Славянск.

Россия подтягивает войска к Луганской области: командирам приказано быть готовыми к "миротворческой миссии" в Украине - Тымчук.

Председатель СБУ настаивает: АТО в Луганской и Донецкой областях должна продолжаться.

В США предложили ввести эмбарго на российское оружие.

Добровольческий спецбатальон "Донбасс" готовится встречать 30 автобусов с террористами ДНР.

России пригрозили новыми санкциями за срыв выборов в Украине: против "Газпрома" и угольной отрасли.

В четверг, 15 мая, западные СМИ рассказали о грызне террористов на Донбассе: не могут поделить добычу.

АТО на севере Донецкой области перешла в финальную стадию - СМИ.

Учениями у границ Украины в день выборов Путин хочет "нагадить террикон навоза" - эксперт.

Патриарх УПЦ КП Филарет рассказал, что на Донбассе боевики обыскивают епархиальные управления Киевского патриархата - ищут "Правый сектор".

А на Луганщине украинская армия берет под контроль помещения избирательных комиссий.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" напали на инкассаторский автомобиль ПриватБанка, который вез зарплату донецким бюджетникам и шахтерам.

В то же время Нацбанк Украины приостановил работу управления в Донецкой области из-за угроз "зачистки" со стороны террористов.

Ситуация в Донецкой области, где продолжается спецоперация против пророссийских террористов, остается сложной, продолжаются перестрелки.

Этот не помешало добровольческому батальону теробороны Донецкой области "Донбасс" и народным ополченцам взять под контроль Великоновоселковский район области.

Кроме того, украинский спецназ выбил террористов с позиций возле телевышки под Славянском.

Под Славянском украинские силовики установили опорный блокпост: опубликовано видео.

В Минобороны заверили: солдаты-срочники в АТО не участвуют.

Украина потребовала от России отвести войска от границы.

Россия уверяет, что не получала просьб сепаратистов о присоединении Донбасса.

В штаб АТО назначены люди с боевым опытом Ирака - Тымчук.

Террористы в Красном Луче захватили здание ГП "Донбассантрацит".

В Славянске боевики обстреливают силовиков из здания школы: опубликовано видео.

В Луганске террористы среди бела дня похитили человека: опубликовано видео.

Украинские силовики не имеют данных о гибели мирных жителей за время проведения АТО - эксперт.

Регионалы и коммунисты выступили против АТО и покинули Раду под крики "Банду геть!".

В НАТО обвинили Россию: Кремль ничего не сделал для выполнения Женевских соглашений.

Турчинов назвал условие, при котором прикажет остановить АТО.

В Польше опасаются, что агрессия России распространиться за территорию Украины.

Минобороны рассказало подробности уничтожения банды террористов под Краматорском.

В Красном Луче вооруженные автоматами "казаки" попытались захватить избирательную комиссию.

Силовики уничтожили военную базу террористов под Краматорском - Турчинов.

Террорист "Абвер" объявил ультиматум украинским силовикам и грозился их уничтожить.

Украинские силовики окружили группировку террористов под Краматорском - Тымчук.

В Краматорске террористы похитили сотрудника мэрии: боевики ворвались в его квартиру.

Тымчук рассказал, как многие журналисты из России помогают террористам.

Россия анонсировала учения военной авиации у границ Украины в день президентских выборов.

Из Краматорска и Славянска массово бегут люди - боятся автоматных очередей.

В среду, 14 мая, СМИ рассказали новые подробности нападения террористов на украинских военных под Краматорском, а также стало известно о новых похищениях милиционеров на Донбассе.

Под Краматорском силовики ведут бой с террористами - Минобороны.

На востоке Украины террористы убили 78 человек.

Десантники подняли над Славянском флаг Украины: опубликованы фото.

Путин может распространить агрессию дальше, но Украина все равно победит - Филарет.

Донецкая власть рассказала о боях в Славянске и разочаровании людей "референдумом" сепаратистов.

Парубий пообещал, что после нападения террористов под Краматорском АТО станет жестче.

В Луганске за проукраинскую позицию боевики захватили директора школы, позже ее выпустили.

В развалинах сожженного здания милиции в Мариуполе спасатели нашли еще одно тело.

В Макеевке с захваченного террористами горсовета сняли герб Украины: опубликовано видео.

В Донецкой области террористы готовят захваты двух пограничных КПП - ОГА.

СМИ сообщили о захвате террористами телебашни в Краматорске, позже силовики опровергли.

На Луганщине террористы угрожают расправой представителям местных избирательных комиссий.

Россия назвала "гипотетическим" вопрос о присоединении Донбасса.

Террористы вывезли с завода в Краматорске автомобили: готовятся к обороне.

Лавров заверил: Россия не собирается вводить войска в Украину.

В Минобороны рассказали новые подробности боя под Краматорском: опубликованы фото и видео.

Профсоюз горняков: террористы хотят остановить работу шахт.

Западные СМИ прокомментировали реакцию Москвы на сепаратистский "референдум".

Турчинов потребовал объяснений: как лидер сепаратистов Луганщины смог легально выехать в Россию.

Из-за действий террористов более 20 тысяч человек на Донбассе не смогли получить пенсии.

В Дебальцево вошли российские казаки.

В плену террористов в Донецке остается тяжело раненный свободовец.

Лидер сепаратистов Луганщины выехал в Россию: пограничники его пропустили.

Террористы окружили воинские части Нацгвардии на Донбассе и требуют сложить оружие.

Российским диверсантам приказали ослабить боевой дух украинских силовиков - Тымчук.

В Луганске трое сепаратистов сложили оружие: прокуратура объявила им амнистию.

Дмитрий Тымчук назвал главную проблему АТО: высшее командование операции не готово воевать.

В Донецке террористы заблокировали воинскую часть и угрожают штурмом.

США прокомментировали сепаратистский "референдум" - выбор под дулом пистолета.

Польские СМИ сравнили вооруженные силы НАТО и России: шансов у Москвы нет.

Российский диверсант "Стрелок" объявил собрание милиционеров Донбасса.

Террористы в Донецкой области пытаются запугивать поставщиков, область полуизолирована - мэр Донецка.

Сепаратисты "Донецкой республики" угрожают пограничникам расправой.

В Красноармейске криминальный авторитет захватил власть.

В Артемовске боевики похитили двух милиционеров - СМИ.

"Народный губернатор" Губарев создает свою партию.

Боевики цинично добивали украинских десантников под Краматорском - СМИ.

В Минобороны рассказали о подробностях боя под Краматорском: была оборудована засада, стреляли из гранатометов.

В Славянске заканчиваются продукты, а наемники занимаются мародерством - активист.

Более 20 тысяч ветеранов-спецназовцев заявили о желании вернуться на службу ради Украины.

Среди сепаратистов на Донбассе начались разборки - Тымчук.

В Донецке террористы похитили полковника украинской армии, который командовал спецназом в Крыму.

Западные СМИ рассказали о российских боевиках, которые воюют на востоке Украины.

В Раде создана комиссия по расследованию гибели людей на востоке и юге Украины.

Под Краматорском террористы устроили засаду и убили 7 украинских десантников.

Луганские террористы похитили начальника райотдела милиции, который вышел к ним на переговоры.

В бою под Славянском спецназ МВД "Ягуар" уничтожил 54 террориста.

Глава Минобороны: у нас развязаны руки, мы можем дать отпор России.

"Дорожная карта" ОБСЕ нуждается в уточнениях - МИД Украины

Украинские десантники попали в засаду террористов под Краматорском, есть убитые - Тымчук.

Луганские террористы рассказали о покушении на своего главаря.

Глава МИД Британии: доверие к голосованию на Евровидении больше, чем к "референдуму" сепаратистов.

Самозваный "мэр" Славянска призвал судей и прокуроров "выходить из норок".

Глава Минобороны: Россия ведет против Украины войну нового типа, которая готовилась несколько лет.

Царев уже начал рассказывать о "молодом государстве" сепаратистов.

В Горловке пророссийские террористы заставили мэра города подать в отставку.

Тарута объяснил, почему Россия "не спешит брать в объятия" Донецкую область.

В Мариуполе сепаратисты начали разбирать баррикады.

На Луганщине десантники задержали двоих террористов с автоматами.

Донецкие сепаратисты насмешили Европу и Америку: запретили въезд Меркель и Обаме.

СМИ опубликовали переговоры террористов после расстрела семьи на Луганщине.

Руководство спецатальона "Днепр" заявило, что их бойцов в Красноармейске Донецкой области не было, и предположило, что именем добровольцев прикрываются те, кто хочет превратить городок в еще одну горячую точку.

Тымчук рассказал подробности ночного боя в Славянске.

Глава СБУ Валентин Наливайченко обратился к жителям Славянска и Краматорска, которыми прикрываются боевики, дать силовикам возможность уничтожить террористов.

Отдельные группы террористов, действующие на востоке страны опасаются не только украинских силовиков, но и российских диверсантов.

В ночь на 13 мая в Славянске террористы несколько раз открывали огонь по позициям украинских силовиков и по телевышке.

Спикер госдепартамента США Джен Псаки заявила, что Штаты не признают "референдум" сепаратистов, поскольку он не соответствует украинскому законодательству и является попыткой расколоть страну.

ЕС выдвинул России требование: сепаратисты в Украине должны сложить оружие.

В понедельник, 12 мая, в группе компаний СКМ Рината Ахметова заявили, что не признают сепаратистский "референдум" на Донбассе, организованный боевиками, и отметили, что не позволили террористам проводить голосование на своих заводах.

Россия призвала Киев к диалогу с сепаратистами: Украина говорит - манипулирует "референдумом".

Аваков пообещал активнее наводить порядок на востоке Украины.

В ЕС призвали Россию поддерживать целостность Украины: осудили "референдум".

Ахметов опроверг, что финансировал сепаратистов: выступает за единую Украину.

Луганские сепаратисты после "референдума" тоже заявили о "независимости".

Российский журналист о плене боевиков в Артемовске: избили, грозили допросом ФСБ.

Донецкие сепаратисты объявили о "независимости" и попросились в Россию.

Донецкие сепаратисты объяснили, почему поспешили с оглашением результатов "референдума".

Российский диверсант Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" провозгласил себя "верховным главнокомандующим" и попросил Россию о военной помощи.

В Донецке боевики кавказской национальности, вооруженные гранатометами, взяли штурмом ГУ ГоСЧС.

Апелляционный суд Харьковской области оставил под арестом активиста Антимайдана Игната Крамского, по прозвищу "Топаз".

Бойцам спецназа МВД "Омега" под Славянском отправили новые форму и бронежилеты.

Самозваный "губернатор" Донецкой области Павел Губарев заявил, что тратил на сепаратистское движение личные деньги, а многие боевики были на содержании миллиардера Рината Ахметова.

В поселке Астахово на Луганщине боевики обстреляли пограничников: двое ранены.

Начальник мариупольской милиции полковник Валерий Андрощук в тяжелом состоянии - террористы проломили череп и накачали его наркотиками.

В ночь на понедельник, 12 мая, сепаратисты в Славянске вновь обстреляли телевышку.

В городе по прежнему не работает общественный транспорт, отключены некоторые телеканалы, мобильная связь – нестабильна.

И.о.министра обороны Михаил Коваль обратился к жителям Донецкой и Луганской областей, заявив, что силовики пришли с миром, а их забрасывают "коктейлями Молотова".

Координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что "референдум" на Донбассе - "фиговый листочек" Москвы.

А директор соцслужбы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает: то, что творится на Донбассе, может переброситься в Россию.

В Донецкой и Луганской областях прошел территориальный опрос по поводу присоединения к Днепропетровщине - проголосовали около 2,5 млн человек.

Донецкие сепаратисты назвали результаты незаконного "референдума": явка - 74,87%. За "независимость" ДНР якобы проголосовали 89,07%, против - 10,19%, 0,74% "бюллетеней" были испорчены.

В воскресенье, 11 мая, на Донбассе боевики провели сепаратистский "референдум" и, в то же время, по данным военного эксперта, силовики начали активную фазу АТО.

Жители северной части Луганской области отказались участвовать в "референдуме", что не помешало сепаратистам заявить о 95% "явки" в некоторых городах.

Европа осудила "референдум", заявив, что трагедия приближается.

Ккоординатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал о серьезных успехах АТО

В Красноармейске Донецкой области, куда, по информации СМИ, вошли силовики, произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще один был ранен.

Кандидат в президенты Олег Ляшко заявил, что начальник горУВД Мариуполя Валерий Андрощук жив, но террористы требуют за него выкуп.

Донецкие сепаратисты уже говорят, что не отделяются от Украины и не будут мешать выборам президента 25 мая.

Секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что Украина не признает "референдум" сепаратистов и готова отражать нападение России.

В МВД рассказали о последних результатах АТО и уничтоженных блокпостах террористов.

В Славянске террористы используют гранатометы и пугают местных жителей, что у силовиков на вооружении установки залпового огня "Град".

Власть об АТО: в Славянске и Краматорске завершающая стадия, уничтожены базы сепаратистов.

"Референдум" сепаратистов на Донбассе: можно было голосовать за нескольких человек и прямо на улице.

В Краматорске боевики похитили начальника аэродрома и троих сотрудниц - Тымчук.

В Мариуполе снова горит горсовет: опубликованы фото и видео.

Эксперт объяснил уход силовиков из Мариуполя: местные жители отравлены российской пропагандой.

"Референдум" боевиков на Донбассе: люди не знают, где голосовать.

В "Свободе" заявили, что на Донбассе боевики убили четырех людей за лозунг "Слава Украине!".

Как на Донбассе проходил сепаратистский "референдум": опубликованы фото.

Эксперт о бое в Славянске: пострадали двое силовиков.

В Донецке боевики ограбили музей освобождения Донбасса: забрали оружие.

У Ахметова требуют прекратить бои на Донбассе: создали "дружину".

Бой в Славянске: террористы отступили от телебашни.

На Донбассе террористы взяли в заложники и угрожают убить родителей активиста "Свободы".

В Славянске террористы с тяжелым оружием пошли на штурм телебашни.

В субботу, 10 мая, утром стало известно, что в Мариуполе военных Нацгвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Тымчук опубликовал фотодоказательства: террористы на Донбассе воюют оружием из России.

В Мариуполе толпа со стрельбой и криками "Россия!" устроила грабежи и анархию.

Задержанные под Славянском террористы с поддельными бюллетенями: фото и видео.

В Мариуполе горят воинская часть и прокуратура: опубликованы фото и видео.

Жители Мариуполя рассказали о волне грабежей, которую устроили мародеры.

Командир воинской части Нацгвардии объяснил, почему она вышла за пределы города.

С просьбой отпустить задержанных в Славянске артистов к террористам обратились артисты России.

Воинскую часть Нацгвардии в Мариуполе разграбили мародеры: опубликованы фото.

В Донецке террористы жестоко избили волонтера Красного креста.

Под Славянском задержали вооруженных сепаратистов, перевозивших 100 тысяч поддельных бюллетеней.

О начале сепаратистского "референдума" заявили в Мариуполе.

Тымчук рассказал, как донецких рабочих заставляют идти на сепаратистский "референдум".

Сепаратисты на Донбассе начали свой "референдум" на сутки раньше намеченного срока.

На Донбассе террористы обстреляли реанимобиль и похитили раненного свободовца.

В Мариуполе представили нового начальника милиции, взамен похищенного террористами.

Опубликованы новые фото и видео уличных боев в Мариуполе.

В СМИ появилась информация о том, кто организовал и финансировал теракт в Мариуполе.

Также утром в городе снова были слышны выстрелы и взрывы. У горсовета жители подожгли БМП.

В Донецке сепаратисты заявили, что президентских выборов на Донбассе они не допустят.

Военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что сепаратисты рассказывают, что Россия введет "миротворцев" в Украину.



Между тем, в НАТО опубликовали новое фото российских войск возле границ Украины.



"Народный мэр" Славянска Пономарев заявил, что теперь в плен не будут брать украинских военных, а будут "валить всех".



9 мая, на День Победы, в Украине сепаратисты "отличились" новыми провокациями на востоке страны и уличными боями в Мариуполе.

В пресс-службе Внутренних войск Украины сообщили: информация о том, что в Донецке вооруженные активисты штурмовали санаторий "Шахтерские зори", в котором находились военнослужащие Нацгвардии, и о том, что солдаты сложили оружие, не соответствует действительности.

В Мариуполе Донецкой области, в котором сегодня, 9 мая, прошли бои между силовиками и террористами, пострадали восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших нет. Также стало известно, что силовики контролируют ситуацию на блокпостах вокруг города.

Турчинов назвал самую сложную проблему в борьбе с террористами на Донбассе.

По состоянию на 20:00 пятницы, 9 мая, в боях в Мариуполе погибли семь человек, 39 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Мариуполь остался без воды, власти заявили, что это случилось из-за паники местного населения.

В Мариуполе из засады были убиты два бойца добровольческого спецбатальона "Днепр".

Глава МВД Арсен Аваков и командующий Нацгвардией Степан Полторак представили доказательства участия элитного российского спецназа в боевых действиях под Славянском.

Уличные бои в Мариуполе: опубликованы новые фото и видео.

СМИ писали, что в Донецке террористы пошли на штурм санатория с бойцами ВВ, те сдали оружие.

В Донецке боевики заявили, что после событий в Мариуполе, произошедших 9 мая, ни о каком мирном диалоге с властями Киева не может быть и речи.

Донецкие боевики, вооруженные автоматами Калашникова, с нашивками "Батальон Восток" отправились для поддержки экстремистов в Мариуполь.

Глава МВД сообщил подробности боев в Мариуполе: спецназ уничтожил 20 террористов, в плен взяли четверых.

По данным Донецкой ОГА, в ходе столкновений в Мариуполе погибли три человека, еще 25 раненых доставлены в городские больницы.

Опубликованы фото и видео уличных боев в Мариуполе.

Донецкие террористы рассказали, когда согласятся сложить оружие.

Как сообщил нардеп Олег Ляшко, террористы в Мариуполе убили командира Днепропетровской бригады и, по словам очевидцев, издевались над его мертвым телом - отрезали уши и выкололи глаза.

Главным очагом напряженности 9 мая стал Мариуполь: горели здания горсовета и МВД, на улицы была выведена бронетехника.

В Константиновке был застрелен священник, который жил неподалеку от блокпоста террористов.

Больше подробностей о проведении АТО и событиях на востоке и юге Украины смотрите здесь.