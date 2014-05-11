В Донецке боевики ограбили музей освобождения Донбасса: забрали оружие

В субботу, 10 мая, в Донецке боевики ограбили музей освобождения Донбасса, который расположен у монумента "Твоим освободителям, Донбасс".

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что экстремисты потребовали, чтобы им выдали, хранящиеся в музее в качестве экспонатов единицы оружия времен Второй мировой войны.

''Под угрозами персонал вынужден был отдать террористам оружие'', - отмечает издание.

Кроме вышесказанного напомним, что в ночь на 10 мая в Мариуполе Донецкой области мародеры устроили погромы магазинов и кафе.

Больше о событиях в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда".