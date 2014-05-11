Власть об АТО: в Славянске и Краматорске завершающая стадия, уничтожены базы сепаратистов

Пашинский заявил об успехах в борьбе с террористами.
В трех городах Донецкой области - Славянске, Краматорске и Красном Лимане - антитеррористическая операция находится на стадии завершения.
Об этом на брифинге заявил врио главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, сообщает "Остров".
"Я хочу проинформировать, что на финальной стадии находится АТО в районе городов Красный Лиман, Славянск, Краматорск... Восемь оперативных групп в рамках создания АТО уничтожили базы сепаратистов, уничтожили блокпосты", - рассказал чиновник.
По его словам, среди украинских силовиков жертв нет.
"Операция сейчас в активной фазе", - сказал Пашинский.
Также он отметил, что подробности завершения АТО в этих городах будут предоставлены в течение нескольких часов.
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что на востоке Украины началась новая активная стадия антитеррористической операции.