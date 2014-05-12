Тягнибок обвинил террористов в этнических чистках на Донбассе

На Донбассе начались этнические чистки против большей части населения, которые нужно остановить люстрацией и переподготовкой органов правопорядка.

Об этом сегодня заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на заседании Согласительного совета Верховной Рады, пишет УНИАН.



"Против большей части населения Донбасса сейчас фактически развернуты этнические чистки - людей убивают за проукраинскую позицию, за приветствие "Слава Украине!", за вышитые сорочки. Если мы не проведем люстрацию - у нас и дальше будут царить беспорядок и беззаконие. И далее в рядах органов местного самоуправления и милиции будет оставаться агентура Москвы, террористы, саботажники, сепаратисты", - заявил он.



По словам Тягнибока, так называемые "народные республики" в восточных областях - это криминальные террористические организации, действующие под руководством российского агрессора: "Любое содействие деятельности этих боевиков, участие в их мероприятиях, финансирование со стороны отдельных граждан Украины - а особенно, народных депутатов от ПР и КПУ, которые светятся там - следует наказывать лишением мандатов и уголовной ответственностью".



Он также подчеркнул, что главным препятствием в борьбе с сепаратизмом и путинским диверсантами на востоке Украины являются саботаж и пособничество правоохранительных органов, органов власти и судей. Тягнибок заявил, что бороться с диверсиями на законодательном уровне необходимо принятием законов о люстрации и отмене депутатской неприкосновенности. Также "Свобода" предлагает внести на рассмотрение парламента законопроект № 4828 о неотложных мерах по повышению профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов.



"Мы предлагаем провести специальную переаттестацию сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности Украины, органов охраны государственной границы, создав для этого специальные аттестационные комиссии с привлечением общественности к их работе", - заявил кандидат в президенты от "Свободы".