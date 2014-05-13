В "Межигорье" поселили беженцев из Донбасса - СМИ

Беженцев, которые первыми приехали в Киев из восточных регионов Украины, решили поселить в резиденции экс-президента страны Виктора Януковича - "Межигорье".

Об этом сообщает "Сегодня".

По данным издания, десяток переселенцев из Луганска, Донецка и Краматорска и около 20 крымчан расселили в двухэтажном доме, где раньше жил обслуживающий персонал Януковича.

"Мы временно выделили им дом для прислуги Януковича. Его построили аккурат перед побегом экс-гаранта, так что в доме даже еще толком не успел никто пожить", - заявил комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.

По его словам, беженцы живут в комнатах по два человека. Там есть все удобства: душ, туалет и мини-кухня с газовой плитой.

Сообщается, что еду (завтраки и обеды) приносят из столовой, где питаются волонтеры и работники "Межигорья".

"На условия грех жаловаться! В шкафах даже было новое постельное белье, подушки, одеяла. Апартаменты - как в четырехзвездочной гостинице, а кормят просто "на убой". Вчера давали макароны по-флотски, сегодня - картошка с мясом", - рассказал один из беженцев.

"Но дома все равно лучше... Уехать пришлось из-за угроз, ведь я поддерживал Майдан. Когда приехал в Киев, сначала снимал недорогое жилье, потом пришлось перебраться на Майдан, а теперь вот в "Межигорье" поселили", - поделился он.

В то же время, по словам, члена координационного совета Майдана Гаиде Ризаева, сначала переселенцев хотели поселить в доме экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Министерстве соцполитики заявили, что из-за аннексии Крыма Россией на материковую часть Украины уже прибыли 7723 жителя полуострова (не учитывая военнослужащих). Отмечалось, что самое большое количество крымчан находится в Киеве.