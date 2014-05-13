Украина прокомментировала "дорожную карту" ОБСЕ: требует уточнений

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что согласны с "дорожной картой" ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине, но она требует уточнений.

Об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я бы не говорил о каких-то разных позициях. Эта "дорожная карта" сейчас активно обсуждается. Мы передали свои предложения еще до того, как дорожная карта швейцарского председательствования была предложена всем участникам. Частично предложенное перекликается с тем, что предлагала Украина, но есть определенные моменты в этой "дорожной карте", которые нуждаются в определенном уточнении, и мы, по крайней мере, хотели бы их еще обсудить ", - заявил Перебийнис.

Он также отметил, что "дорожная карта" должна учитывать точку зрения всех участников переговоров и, в первую очередь, Украины.

При этом дипломат заявил, что "Украина уже приступила к выполнению этой "дорожной карты", запланировав на среду проведение в Верховной Раде Первого общеукраинского круглого стола национального единства.

Напомним, 7 мая глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер заявил, что ОБСЕ подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим Женевские договоренности.

Позже, 8 мая, Россия также получила "дорожную карту" урегулирования ситуации в Украине, которую предложила ОБСЕ.