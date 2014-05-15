Турчинов назвал условие, при котором будет остановлена АТО

Антитеррористическая операция на востоке Украины может быть остановлена только при условии, когда террористы сложат оружие и освободят заложников.

Об этом и.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил на заседании парламента в ответ на требования депутатов от Партии регионов и КПУ немедленно прекратить АТО, пишет УНИАН.

По его словам, АТО проводится с целью защиты мирных жителей.

Спикер также сказал, что сегодня на заседании Согласительного совета обсуждался вопрос о том, что "не исключается принятие декларации Верховной Рады, и на базе этой декларации может быть создана группа из представителей каждой фракции, которая внесет предложение, что антитеррористическая операция может быть остановлена, когда будет составлена оружие, когда будут освобождены заложники".

"Мы за то, чтобы решать вопросы мирным путем с теми, кто готов к сотрудничеству, к разговору, к диалогу. Мы ведем этот диалог", - подчеркнул Турчинов.

В то же время он подчеркнул, что "те, кто ведет войну против Украины, будут получать адекватный ответ".

Перед этим лидер фракции КПУ Петр Симоненко потребовал срочно остановить АТО и немедленно вывести войска из Луганской и Донецкой областей.

Также народный депутат от ПР Николай Левченко требовал на время мирных переговоров остановить антитеррористическую операцию, расформировать Национальную гвардию и батальон "Днепр".

Напомним, 15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

Украинские власти, а также западные лидеры убеждены, что Россия с помощью дестабилизации и провокаций в юго-восточных областях страны пытается сорвать президентские выборы 25 мая.