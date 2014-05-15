В Крыму обыскали дом Джемилева

В Крыму в доме одного из лидеров крымско-татарского народа, бывшего главы Междлиса, народного депутата от ВО "Батькивщина" Мустафы Джемилева 14 мая был проведен обыск.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил пресс-секретарь Меджлиса крымско-татарского народа Али Хамзин, передает НБН.

"Вчера был обыск в доме Мустафы Джемилева без его присутствия. Сегодня массово проводятся обыски у крымских татар, в частности у меня дома обыск проводили 14 человек, в связи с подозрением в террористической деятельности", – заявил Хамзин.

Он также сообщил, что сотрудники силовых структур уже вызывали на допрос около 150 крымских татар в Старом Крыме.

По имеющимся у него сведениям, у них массово берут отпечатки пальцев, "при этом спрашивая, с каких пор они ходят в мечеть".

Напомним, 22 апреля Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".



Джемилев назвал врученное ему решение ни чем иным, как показателем того, "с каким "цивилизованным" государством мы имеем дело". Он также заявил, что несмотря на любые постановления, будет ездить в Крым.