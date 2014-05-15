Тимошенко просит церковь помочь урегулировать ситуацию на Донбассе: нужен акт единства

Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к Всеукраинскому совету церквей и представителей религиозных организаций помочь урегулирования ситуации на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Тимошенко.

"К сожалению, ситуация в Украине обостряется, в частности, в Донецкой и Луганской области. Мы видим, что планы, которые сейчас становятся очевидными в Одесской области, в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, являются чрезвычайно рискованными для нас. Как бы не проходила сегодня светская политическая жизнь, всем нам, как верующим, которые переживают за Украину, нужны ваши советы", — сказала она на встрече с участниками Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Тимошенко рассказала, что просит Верховную Раду обратиться к мировому сообществу о путях прекращения агрессии России и напомнила о своем предложении провести следующее заседание общенационального круглого стола национального единства в Донецке при участии общественных организаций, профсоюзов и религиозных конфессий.

"Если мы сможем заключить акт единства украинского народа, причем не между политиками, а между гражданскими представителями, мы сможем реально снять напряжение, о котором мечтает и на которое хочет полагаться внешний агрессор", — считает она.

Ранее "Главред" сообщал, что присутствовавший на Всеукраинском совете церквей патриарх УПЦ КП Филарет рассказал: на Донбассе вооруженные люди в камуфляже обыскивают епархии Киевского патриархата, ищут "Правый сектор".

Фото: yuliatymoshenko, видео: tymoshenkoua