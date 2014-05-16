Спецбатальон "Донбасс" готовится встречать 30 автобусов с боевиками ДНР

Великоновоселковский район Донецкой области взят под контроль народным ополчением и добровольческим батальоном территориальной обороны "Донбасс".

Об этом заявил командир батальона добровольцев Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Великоновоселковский район Донецкой области взят под контроль народным ополчением и батальоном Донбасс. По информации разведки так называемый батальон "восток" выдвинут сепаратистами к нам. С нетерпением ожиданием эту банду гопников. В город из них никто не войдет", - написал он.

Также Семенченко сообщил, что его подразделение взяло под контроль местный райотдел милиции, а сотрудники "после проведения профилактической работы" приведены к повторной присяге на верность Украине.

"Завтра вместе с народным ополчением милиция приступит к несению службы. Начальник милиции бежал в неизвестном направлении. Убытки, понесенные РОВД при штурме, будут компенсированы из кассы батальона", - заверил он.

Также, Семенченко отметил, что территорию Великой Новосёлки покинули местные депутаты от Партии регионов и "председатель районного совета по кличке "Шира".

"Местными жителями эти персонажи как активные сепаратисты объявлены в розыск. Украинский флаг водружен на флагштоке возле райсовета, флаг ДНР пошел на портянки", - отметил командир батальона.

Вместе с тем, по имеющейся у него информации, в четверг вечером в сторону Великой Новосёлки выдвинулась "колонна из 30 автомашин и автобусов боевиков ДНР".

"Принимаю на себя ответственность об изъятии оружия в Великоновоселковском РОВД и вооружении бойцов народного ополчения. Выдвигаемся навстречу колонне. Если победа будет на нашей стороне – после этого идем на Донецк", - написал он.

Напомним, ранее Семенченко рассказал о нападении вооруженных террористов на базу батальона "Донбасс": пьяные боевики шли за спинами женщин.