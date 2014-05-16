В Одессе СБУ задержала шестерых боевиков, готовили диверсии в Славянске

В четверг, 15 мая, в Одессе Служба безопасности Украины задержала шестеро боевиков, некоторые из них принимали участие в массовых беспорядках 2 мая.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, члены которой по заданию российской стороны осуществляли подбор, подготовку и последующее направление в восточные регионы Украины групп наемников для участия в вооруженном противостоянии с украинскими силами правопорядка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15 мая в Одессе сотрудники СБУ задержали 6 участников новосформированной группы боевиков из числа жителей Одесской области.

По предварительным данным, некоторые из этих лиц 2 мая в Одессе принимали участие в массовых беспорядках, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

"Также задержана организатор подбора и направления групп боевиков в восточные регионы Украины – гражданка "П", уроженка и жительница Одессы. По прибытии к месту назначения боевики планировали принимать участие в диверсионной и террористической деятельности на территории Луганской и Донецкой областей, в частности в Славянске", - отметили в СБУ.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.3 ст.15 и ч.1 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки).

Ранее "Главред" сообщал, что глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что антитеррористическая операция будет продолжаться.

Фото: sbu.gov.ua