Турчинов просит жителей Донбасса помочь покончить с террористами

Председатель Верховной Рады, и.о. президента Александр Турчинов обратился к жителям Донецкой и Луганской областей с просьбой поддержать проведение антитеррористической операции, "чтобы разом покончить и с террористами, и с сепаратистами в этих областях".

Это он сделал на утреннем заседании Рады, сообщает пресс-служба парламента.

"Действия сепаратистов - террористов угрожают не только жизни и здоровью граждан, но и их благосостоянию", - сказал он, добавив, что иногда террористы блокируют возможность выплачивать пенсии и заработную плату жителям Донбасса.

"В первую очередь террористические сепаратистские действия бьют по нашим гражданам. Я обращаюсь к жителям Донецкой, Луганской областей: надо поддержать проведение антитеррористической операции и разом покончить и с террористами, и с сепаратистами в этих областях ", - подчеркнул Турчинов.

Ранее "Главред" сообщал, что Турчинов назвал условие, при котором будет остановлена АТО. По его словам, это произойдет, только когда террористы сложат оружие и освободят заложников.