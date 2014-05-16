Сепаратисты требуют от Ахметова денег и лояльности, иначе "его на Донбассе не будет"

Сепаратисты из самозваной "Донецкой народной республики" потребовали от самого богатого украинца Рината Ахметова выплачивать налоги в пользу ДНР, угрожая прогнать его с Донбасса.

Об этом в своем "обращении", размещенном на портале "Новороссия", заявил "консультант правительства ДНР" Роман Манекин, сообщает "Украинская правда".

По его словам, непризнанная республика нуждается в деньгах якобы для обеспечения соцвыплат.

"Налоги платят предприятия, а предприятия сегодня де-юре находится в собственности Рината Ахметова. Сегодня огромное количество жителей Донбасса ждет от Ахметова заявления о лояльности к ДНР и уважении суверенитета нового территориального образования", - заявил Манекин.

Представитель сепаратистов заявил, что Ахметов финансирует "бандформирования которые атакуют Славянск, Мариуполь и малые города Донбасса".

"Мы с нетерпением ждем подобного заявления (о лояльности – ред.) или господина Ахметова на Донбассе не будет", - заявил Манекин.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 мая компании группы "Метинвест", основным акционером которой является СКМ Рината Ахметова, подписали с т.наз. ДНР меморандум о порядке и безопасности.

Фото: youtube.com