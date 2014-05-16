В Луганске задержан один из самых радикальных командиров террористов

16 мая в Луганске задержан один из командиров так называемой "армии Юго-Востока", террорист Алексей Рельке.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет Укринформ.

"Сегодня сотрудники МВД задержали командира армии "Юго-Востока" Алексея Александровича Рельке. Его этапировали в другую область, чтобы провести следственные действия и избрать меру пресечения. Ему инкриминируют 109 и 208 статьи УКУ (захват госвласти и незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, - ред.)", - рассказал министр.

По его словам, Рельке один из самых радикальных террористов, которые действовали на востоке страны.

Напомним, ранее "народный губернатор" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов официально уехал в Россию.