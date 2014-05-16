Медведев о захвате Крыма: это уже наша территория

Решение о "присоединении" Крыма и Севастополя к России пересмотру не подлежит, но оно требует постоянного разъяснения молодому поколению и оппонентам.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет ИТАР-ТАСС.

"Это действительно для нас очень важные события - возвращение этих наших исконных земель, но оно непростое для объяснения", - сказал он.

"Мы своих решений не меняем, все, что решили - будет исполнено", - сказал он.

Захват Крыма Медведев назвал возвращением исконных земель. При этом премьер обратил внимание, что, хотя абсолютное большинство россиян поддержали это решение, "все-равно вокруг этого истерика целая".

"Особенно с участием целого ряда иностранных государств", - подчеркнул Медведев.

Тем не менее, обратный ход дан не будет, "уже это наши территории", подчеркнул Медведев.

При этом он приветствовал инициативу о том, чтобы с детства объяснять россиянам причину этих событий.

Напомним, 16 марта Россия, при помощи своих "зеленых человечков" провела "референдум" в Крыму относительно статуса полуострова. Согласно результатам псевдореферендума якобы подавляющее большинство крымчан высказались за отчуждение АРК от Украины и присоединение к РФ.

18 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.