В Славянске террористы "посчитали" потери силовиков: рассказали о сотнях убитых

Главарь террористов Славянска Вячеслав Пономарев рассказал, что потери украинских силовиков в ходе Антитеррористической операции за десять дней, со 2 по 12 мая, составили 650 человек.

При этом за тот же период по его словам, трое боевиков были убиты, а трое – ранены, передает Lenta.ru.

По "подсчетам" Пономарева, из 650 убитых силовиков, "285 экстремистов "Правого сектора", в основном вошедших в состав Национальной гвардии, 120 украинских наемников спецбатальона Коломойского "Днепр" и "Азов". В Мариуполе убиты руководители наемников Коломойского Демиденко и Береза".

Также он рассказал и о десятках убитых бойцов спецназа СБУ "Альфа".

"Сумская "Альфа" полностью уничтожена. Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Житомирская "Альфа" понесли большие потери", - сказал террорист.

Кроме того, Пономарев рассказал и о потерях среди иностранных наемников.

"70 иностранных наемников. Польская частная военная компания ASBS Othago потеряла шесть человек. Американская частная военная компания Graystone 14 человек, американская ЧВК Academi, до 2009 года известная как Blackwater, 50 человек. 40 военнослужащих 95-й аэромобильной житомирской бригады. 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убиты, 12 ранены)", — заявил он.

Также, по его словам, были убиты 20 сотрудников МВД.

Что касается боевой техники, то, по словам Пономарева, киевские власти потеряли восемь боевых вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-8, один Hammer, три гаубицы Т-30, шесть БТР, четыре БМП.

Как сообщал "Главред", украинские силовики представили совершенно другие цифры: с начала антитеррористической операции в восточных регионах Украины, по данным источников в СБУ, общие потери сводных сил составили 21 человек убитыми, 65 были ранены.

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