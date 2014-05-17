Яценюк против расчленения Украины и появления 27 "януковичей"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал намерения федерализировать страну феодализацией, где будет 27 "януковичей" в маленьких областях.

Об этом Яценюк сказал во время дискуссии в ходе круглого стола национального единства, который сегодня проходит в Харькове, передает УНИАН.

"Если кто-то хочет расчленить страну и провести не федерализацию, а феодализацию (был один Янукович, сейчас хотят, чтобы было 27 "януковичей" в маленьких областях), я скажу сразу свою позицию, лично, как гражданина. Я буду этому противиться до последнего, и никогда Украина не будет расчленена. Украина должна быть единым, унитарным государством с широкими полномочиями регионов", - подчеркнул Яценюк.



Премьер также выразил убеждение, что люди, которые выступают за федерализацию, подменяют свои интересы "вроде бы большими общенациональными интересами и выступают от имени народа Украины".

"А народ Украины и сам от своего имени может выступить", - заметил премьер-министр.

Напомним, ранее Яценюк на круглом столе заявил, что в новой Конституции Украины будет закреплен специальный статус русского языка.