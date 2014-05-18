Бои в Краматорске: уничтожен ПЗРК, в плен взяты российские "журналисты"

В воскресенье, 18 мая, украинские силовики получили оперативную информацию, что возле аэродрома под захваченным террористами Краматорском Донецкой области боевики готовят позиции для стрельбы из переносного зенитно-ракетного комплекса.

О подробностях боя в окрестностях Краматорска координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей станице в Facebook.

"В ходе антитеррористических действий ПЗРК и несколько боевиков были захвачены, - рассказал Тымчук. - Двое из задержанных представились российскими журналистами. При себе данные граждане имели телекамеру и вели съемку подготовки к штурму позиций украинских силовиков".

Задержанные будут переданы правоохранительным органам Украины, добавил военный эксперт.

Эти "журналисты" находились в отряде террористов и вели съемку их действий в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Минбороны.

Один из местных жителей, ставший свидетелем боя в Краматорске, в соцсети сообщил, что боевики окапывались во дворах жилых домов.

"Колорады окапываются на всю глубину микрорайона, хотя рядом производственный сектор и населения там нет. Паскуды", – возмутился @poppoppopkt и добавил. – Колорады окапываются прямо во дворах жилых домов, делают огневые точки".

Кроме того, стало известно, что боя на въезде в Краматорск со стороны Славянска снарядом был поврежден газопровод низкого давления, питающий крупнейший поселок города - Ясногорку, сообщает местное издание "Общежитие".

Ка рассказал зам городского головы Андрей Бессонный, взрыва не произошло, однако очень большое количество горожан осталось без газоснабжения.

Из-за обстрелов ремонтная бригада к месту повреждения прибыть не смогла, да и ночью ремонтные работы производиться не будут. Так что, скорее всего, газовщики приступят к работе только утром понедельника, 19 мая.

В соцсетях также сообщают, что вышла из строя водонапорная башня, поэтому город остался без воды.

Ранее "Главред" сообщал, что под Краматорском террористы оборудовали огневые точки в жилых кварталах, что значительно осложняет проведение антитеррористической операции

Фото: mil.gov.ua, @AngryBeard14, видео: youtube.com