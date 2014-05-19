Под Славянском погиб украинский солдат, трое тяжело ранены

Под Славянском Донецкой области утром из-за обстрела погиб украинский военный, двое тяжело ранены.

Об этом в своем Facebook сообщает глава житомирской областной организации партии "Свобода" Сидор Кизин, пишет РБК-Украина

"Опять плохие новости. Сегодня в 5 часов утра под Славянском попали под обстрел житомирские военные. По предварительным данным, один человек погиб, двое тяжело ранены..." - сообщил он.

Позже военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook написал: "По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", террористы совершили минометный обстрел позиций украинских силовиков на горе Карачун близ Славянска, где расположена телевышка.



В результате обстрела один силовик погиб, трое ранены", - написал он.

Напомним, 18 мая, под Славянском террористы напали на лагерь Нацгвардии. В результате инцидента был убит один боевик, еще один - ранен