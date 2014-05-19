Из-за провокаций России силовики не смогут обеспечить порядок на выборах на Донбассе - Тымчук

Проведение выборов в Украине будет крайне сложным. У украинских силовиков не хватает ресурсов для обеспечения выборов на Донбассе.

Об этом он заявил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Информационное сопротивление" ожидает, что российские войска подойдут близко к украинской границе, и командование будет вынуждено перебросить туда немалое количество наших армейцев. Из-за этого силовиков не хватит на обеспечение безопасности непосредственно на избирательных участках.

"Когда россияне отведут войска от границы, будет немного проще – освободятся ресурсы. Все готовые Вооруженные силы Украины кинуты к восточным границам, они выстроены в линию обороны. Если Россия отведет немного войск, освободятся силы, которые нужно кидать на Донбасс, на обеспечение выборов", - отметил военный эксперт.

По его словам, "критически мало времени остается до выборов, поэтому мы считаем, что АТО необходимо переводить в полновесный войсковой формат с использованием уже тех ресурсов, которые есть, с батальонами территориальной обороны", - сказал он.

Тымчук считает, что украинской армии не хватит на обеспечение порядка в проблемных регионах.

"К сожалению, у силовиков мы наблюдаем отсутствие серьезных ресурсов для того, чтобы контролировать каждый населенный пункт, взять под контроль избирательные комиссии", - отметил он.

Напомним, ранее "народный губернатор" Донецкой области заявлял, что "ДНР" считает нелегитимными выборы президента.

Между тем, на Луганщине люди с оружием пытаются сорвать президентские выборы. Однако местные жители и члены избирательных комиссий полны решимости сделать все, чтобы голосование состоялось.