Эксперт о главных рисках на выборах президента: провокации, хаос и паника

На выборах президента Украины, которые должны пройти 25 мая, основными рисками остаются вопросы безопасности: безопасности избирательной документации, транспортировка бюллетеней, а позже – протоколов и избирательной документации с избирательных участков на окружные избирательные комиссии.

Об этом координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала в комментарии "Главреду".

По словам эксперта актуальным остается и вопрос безопасности людей, в частности, членов избирательных участков. "Местные правоохранители часто саботируют выполнение своих обязанностей, соответственно, люди оказываются незащищенными. К той же охране, которая предоставляется членам окружных избирательных комиссий, часто нет доверия и уверенности в их действиях в случае возникновения кризисной ситуации. Поскольку они симпатизируют сепаратистам и террористам", - считает Айвазовская.

Координатор "Опоры" подчеркнула, что нельзя забывать и об информационной безопасности. "Поскольку часть Донецкой и Луганской областей отрезаны от украинских медийных потоков, их жители получают информацию от российского телевидения или местных телеканалов, которые контролируются сепаратистскими группами. Соответственно накануне дня голосования может быть организован хаос и паника, которые приведут к падению явки и тому, что люди будут просто бояться идти голосовать", - считает она.

Айвазовская заметила, что также важен вопрос работы участковых избирательных комиссий и их охраны, учитывая, что часть ОИК так и не сформировали участковые избирательные комиссии, или же находятся сейчас под давлением террористов. Они не смогут нормально работать в день голосования, если не будут предприняты серьезные меры безопасности.

"Соответственно в день выборов мы можем столкнуться с проблемой провокаций, которые будут устраиваться террористическими группами. В случае применения системы запугивания членов избирательных комиссий, они могут просто не выйти в день голосования на работу. Это приведет к тому, что организация голосования и подсчета голосов будет усложнена или же станет невозможной, - подчеркнула эксперт.

Напомним, что политолог Владимир Фесенко в комментарии "Главреду" заявил: сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Однако Путин понимает - такие действия будут большим риском и глупостью.