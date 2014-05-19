Сепаратисты на Донбассе пытаются сорвать выборы президента: в Луганск завезли чеченцев

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" (ДНР) не будет признавать результаты выборов президента Украины 25 мая, поскольку они якобы являются нелегитимными и нарушают Конституцию.

Об этом заявил "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев в интервью телеканалу "Россия 24", пишет РИА Новости.

"Нам представляется, что президентские выборы 25 мая нелегитимны, они нарушают 103-ю статью конституции. Проведение их на территории наших независимых государств (Донецкой и Луганской "народных республик") незаконно, и, я думаю, даже не будет такой попытки. Безусловно, могу сказать, что мы эти выборы не признаем", - заявил он.

В то же время Губарев допускает, что Европа, США и международные финансовые круги эти выборы все-таки признают.

"И будет подписано кабальное Соглашение об ассоциации, и будут продолжены проекты о разработке сланцевого газа на территории Украины, и русскоязычных людей будут также ущемлять в своих права, и с ветеранов точно также будут срывать ленточки", - заявил самопровозглашенный лидер "ДНР".

Между тем, на Луганщине люди с оружием также пытаются сорвать президентские выборы. Сначала они среди бела дня грабят водителей и забирают авто, а потом на глазах у детей похищают директора школы.

Члены окружкомов получают откровенные угрозы и запугивания, им угрожают избиением и похищением. К тому же, из-за полного контроля города террористами завезти бюллетени очень трудно. Но есть героические люди, которые даже в этих условиях выборы готовят, чему способствует настроение луганчан, передает ТСН.

По словам активистов местного Евромайдана, они все чаще думают о том, чтобы уехать из Луганска. Жизнь в городе, где больше никто тебя не защищает, становится все более неконтролируемой.

Для того, чтобы узнать о подготовке к выборам, нужно работать под прикрытием. Так, под захваченной боевиками СБУ, очень много триколоров, идет трансляция исключительно российских каналов. Контингент поделен примерно пополам: половина - это вооруженные боевики, а остальные - местные беспризорные или малообеспеченные.

Местные сепаратисты говорят, что в случае опасности им сразу выдадут оружие, что является для организации выборов серьезной проблемой.

По словам юриста Комитета избирателей Украины в Луганской области Богдана Бондаренко, властям нужно обеспечить охрану участков. "Я просто не представляю, как они провезут грузовики с бюллетенями", - говорит он.

И значительно более опасными являются выходцы с Кавказа. По рассказам, в город завезли уже более двух с половиной тысяч чеченцев. Главная их задача - сорвать выборы. Они особенно агрессивны и их боятся даже сепаратисты.

Однако изрядное мужество демонстрируют в центризбиркоме и Комитете избирателей Украины. Они решаются даже проводить предвыборные тренинги.

Луганск еще продолжает изображать из себя антиукраинский город, но вера луганчан в том, что на баррикадах отстаивают их права, серьезно пошатнулась. Не помог даже псевдореферендум. Местные жители жалуются: по улицам ходят уже даже вооруженные подростки, что является реальной угрозой, потому сторонников избрания новой власти ежедневно увеличивается.

И все же преувеличивать готовность Луганска к голосованию не стоит. Восток хочет быть услышанным, но упорно продолжает лишать себя права голоса. В частности потому, что позволяет иностранным террористам свободно чувствовать себя в городе.

Пообщавшись со многими луганчанами становится понятно, что некоторые хоть и боится, но все же пойдут на выборы президент, но им нужна большая поддержка. И если 25 мая луганчане таки воспользуются своим правом избирать президента, то только благодаря смелым людям, которые есть в регионе.

видео: ТСН.