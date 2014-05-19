Аваков об АТО в Славянске: от рук силовиков не погиб ни один мирный житель

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Славянске Донецкой области от действий участников антитеррористической операции не погиб ни один мирный житель.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Я ответственно заявляю, что от руки украинских военных нет ни одной информации о гибели среди мирного населения", - сказал Аваков.

В то же время он отметил, что силовики имеют информацию о том, где террористы закапывают тела убитых, при этом не оставляя никаких пометок, которые бы могли в дальнейшем идентифицировать погибших.

По словам Авакова, речь идет о десятках погибших боевиков, или людей, которые погибли от их рук.

В ходе этой же пресс-конференции глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что террористы в Славянске отказываются на требования участников АТО предоставлять информацию о погибших или раненых.

Кроме того, они не позволяют доставить в город медикаменты. Также Наливайченко отметил, что террористы не предоставляют информации родственникам погибших граждан России, которые вместе с ними участвуют в противозаконных акциях и были ранены или убиты.

Продолжая тему, Аваков проинформировал, что в Славянске действуют 30 активных боевиков из России, в Горловке - 12, а в Донецкой ОГА, по его данным, находятся 11 таких боевиков, остальные - это местный криминалитет или наемники.

Глава МВД подчеркнул, что по данным милиционеров, таких людей на Луганщине около 300, в Донецкой области - 500-600, но "в случае необходимости" их количество значительно возрастает за счет "привлечение проплаченных деструктивных элементов".

Между тем, глава СБУ сообщил, что по состоянию на сегодня среди бойцов АТО насчитывается 24 погибших и несколько десятков раненых.

Кроме вышесказанного напомним, ранее координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что террористы, действующие на востоке Украины, где сейчас проходит АТО, находятся в состоянии замешательства - у них проблемы с деньгами и вывозом тел погибших.

Больше об атаках террористов и АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".