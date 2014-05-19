Путин ведет двойную игру и не отводит войска от границ Украины - Парубий

У Украины нет подтверждения правдивости информации о том, что Владимир Путин дал приказ об отводе войск от наших границ, а президент РФ своими заявлениями ведет двойную игру и вводит мир в заблуждение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий в Брюсселе, где он принял участие в заседании совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, пишет Укринформ.

"Есть информация, что войска не отводятся. Я шучу, говоря, что российская армия недисциплинированна. Ведь Путин уже третий раз говорит отойти, а они никак не отходят. Надо ему, очевидно, навести дисциплину в армии", - отметил секретарь СНБО.

Он также назвал слова и действия Путина "двойной игрой".

"Это только способ затянуть время и ввести в заблуждение мировое сообщество", - считает Парубий.

Напомним, в понедельник в Кремле заявили о том, что Путин дал команду от вести воска от границ Украины. Эту информацию не подтвердили в НАТО.

Ранее российская власть несколько раз делал заявления об отводе войск, но они не подтверждались.