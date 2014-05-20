Жители Донецка требуют прекращения агрессии: стартовала акция "За мирный Донбасс!"

В Донецке на стадионе "Донбасс Арена" стартовала акция "За мирный Донбасс! За Донбасс без террора, оружия и кровопролития!".

Об этом сообщает "ОстроВ".

По данным издания, игроки "Шахтера" в акции не принимают участия, так как у них сейчас отпуск: футболисты находятся в разъездах.

При этом на стадион пришли сотрудники ФК "Шахтер". Всего присутствуют более 400 человек.

"Ровно в 12 часов на стадионе включили "гудок мира", который звучит из динамиков. Участники акции машут оранжевыми флажками с логотипом клуба и надписью "Вперед, "Шахтер", - добавляют журналисты.

"Гудок мира будет звучать каждый день, пока не будет мира", - сказал ведущий мероприятия Константин Киркорян.

Между тем, в Донецкой и Луганской области началась предупредительная забастовка против насилия и сепаратизма на крупнейших предприятиях области, к проведению которых ранее призвал Ринат Ахметов. Об этом сообщает Украинская правда.

На короткое время заводы, фабрики, шахты остановили работу.

Ранее сообщалось, что сегодня в Донецке должен состояться митинг-протест против насилия, дестабилизации, мародерства и бандитизма в регионе, его поддержали металлурги, промышленники и транспортники Днепропетровской области.

Кроме вышесказанного добавим, что с 20 мая на комбинате им. Ильича и "Азовстали" (входят в группу "Метинвест", подконтрольную СКМ Рината Ахметова, находятся в Мариуполе Донецкая область) на три часа будет останавливаться производство. Забастовка продлится до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется.

До этого, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков так называемой ДНР являются "борьбой против Донбасса".