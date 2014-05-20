Командир "Беркута" приказал уничтожить все документы по Майдану – расследование МВД

Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию.
Замначальника киевского главка МВД Сергей Бойко рассказал, что командир полка "Беркут" полковник Сергей Кусюк издал указ об уничтожении документации по работе сотрудников спецподразделения "Беркут" во время массовых протестов в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 выдал.
Об этом он рассказал на заседании комиссии Верховной Рады по расследованию убийств протестующих, сообщает Ukranews.com.
Он отметил, что в последних числах февраля Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию, в частности личные карточки сотрудников "Беркута" и акты приема-выдачи оружия.
"Это все было уничтожено по команде Кусюка", - заявил Бойко.
Ранее "Главред" сообщал, что в конце апреля суд приказ взять под стражу майора Дмитрия Садовника, командира роты спецназа "Беркут", подозреваемой в массовом расстреле активистов Евромайдана 20 февраля на улице Институтской в центре Киева. Еще ранее были арестованы два бойца роты, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.