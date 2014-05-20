Командир "Беркута" приказал уничтожить все документы по Майдану – расследование МВД

Замначальника киевского главка МВД Сергей Бойко рассказал, что командир полка "Беркут" полковник Сергей Кусюк издал указ об уничтожении документации по работе сотрудников спецподразделения "Беркут" во время массовых протестов в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 выдал.

Об этом он рассказал на заседании комиссии Верховной Рады по расследованию убийств протестующих, сообщает Ukranews.com.

Он отметил, что в последних числах февраля Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию, в частности личные карточки сотрудников "Беркута" и акты приема-выдачи оружия.

"Это все было уничтожено по команде Кусюка", - заявил Бойко.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце апреля суд приказ взять под стражу майора Дмитрия Садовника, командира роты спецназа "Беркут", подозреваемой в массовом расстреле активистов Евромайдана 20 февраля на улице Институтской в центре Киева. Еще ранее были арестованы два бойца роты, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.