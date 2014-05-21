У Путина проблемы из-за агрессии, но войска от границ Украины он не отведет - эксперты

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 19 мая, распорядился отвести войска от границ Украины и вернуть их в места постоянной дислокации. Позже такой же приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В то же время, США, Украина и НАТО не увидели отвода войск. Кстати, как и в прошлые два раза, когда власти РФ давали подобные обещания.

Опрошенные "Главредом" эксперты не питают особых надежд относительно того, что российские войска в самом деле будут отведены, как сказал Путин, а также спрогнозировали, сколько еще они могут простоять возле наших границ, и пояснили, зачем это власти РФ.

Руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец:

Как говорил генсек НАТО Расмуссен, это уже третье заявление об отводе российских войск от границы с Украиной, которое не подтверждается. Сейчас формально окончены учения российских войск, и происходит не отведение их вглубь страны от границ, а частичная ротация военных частей вдоль украинских границ. А это подтверждает информацию украинской стороны: происходит перегруппировка российских войск, но нет их накопления или отведения от границы.

Думаю, что аналогичная ситуация будет сохраняться еще до президентских выборов и какое-то время после них. В этот период мы ожидаем обострения ситуации в критических регионах. Наличие войск вблизи границы, в свою очередь, должно играть как фактор давления на украинскую сторону.

Потому, на мой взгляд, заявления Путина являются наполовину правдивыми, потому что учения завершены, и осуществляется отведение войск вдоль границы с ротацией определенных частей. Некоторые части (например, 5-я бригада – миротворческие силы) сохраняют свое присутствие на границе с Украиной.

В целом, ситуация остается такой же, какой была на протяжении последних полутора-двух месяцев. А заявления лидеров государств носят некий зондирующий, проверяющий характер.

Мы помним, как Путин уверял, что в Крыму не было российских войск, а со временем выяснилось, что эти заявления не отвечали действительности. Потому европейское сообщество, особенно представители силовых структур вроде НАТО, а также американская армия, несмотря на заявления российской стороны, продолжают настаивать, что ситуация остается непростой, а риски вторжения сохраняются, учитывая структуру российских войск, которые находятся у границы с Украиной.

Так что, с одной стороны, российская сторона якобы посылает мировому сообществу сигналы о том, что ситуация может разрешиться, однако, с другой стороны, реально это так и не происходит. В общем, все – в ключе стандартной российской риторики.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Заявления об отводе российских войск от границы с Украиной звучат не впервые. В двух предыдущих случаях за заявлениями не последовали реальные действия. И были это своеобразные маневры, основной целью которых было, прежде всего, введение в заблуждение украинской стороны и западных партнеров. Потому, имея такой опыт, нужно крайне осторожно высказывать надежду на то, что Россия изменила свою позицию. Однако нужно подождать – вдруг она поведет себя не так, как в те разы.

Такие заявления делаются Россией для того, чтобы успокоить мировое сообщество, и чтобы, по возможности, избежать дальнейших санкций. Это – своеобразные маневры. Что является их конечной целью? Покажут ближайшие несколько дней. Не последнюю роль при этом играет реальная угроза введения третьего пакета санкций. Потому что мировые лидеры дали четкий сигнал о том, что если Россия будет препятствовать проведению выборов в Украине, то за этим последуют санкции.

Такая игра России может длиться до окончания избирательной кампании в Украине. А после того, как в Украине будет избран новый президент, многое будет зависеть от шагов украинской стороны.

Эксперт по проблемам международной безопасности, политолог Евгений Жеребецкий:

До этого времени вся внешняя политика России была сплошной спецоперацией, которая реализовывалась и по отношению к Украине, и ко всем остальным. Если внимательно посмотреть американскую и европейскую прессу, то можно обнаружить легионы российских агентов влияния, купленных. Так, британцам это уже настолько надоело, что они напечатали список лоббистов, среди которых официально российские интересы лоббируют члены палаты лордов. А среди американских журналистов и ученых находятся такие, которые называют украинцев фашистами.

Сейчас россияне проводят спецоперацию нового типа: никаких моральных, этических, общечеловеческих и гуманных тормозов. Они делают все, что хотят, глядя прямо в глаза. Ведь если американцы на кого-то нападают, то они предупреждают, пугают, готовят, а потом нападают. Но у них, по крайней мере, нет такой мерзкой подлости, которую демонстрирует РФ во главе с Путиным.

Сегодня народ в напряжении, а тут выходит Путин и говорит об отводе войск. Но, на самом деле, никто никого не отводит. Вся эта штука направлена на то, чтобы сорвать выборы, чтобы создать в стране хаос. Причем Путин стремится сделать это не с помощью нападения, а с помощью денег и агентуры. Потому происходящее сейчас – это спецоперация, не имеющая ничего общего с честностью и общепринятыми нормами.

Думаю, Путин таки чувствует серьезные проблемы, хотя введенные санкции еще не набрали обороты. Сейчас россиян отключили от американской платежной системы Master Card (точнее, у них есть серьезные проблемы - ред.), введены санкции против ряда российских чиновников. Однако нас справедливо упрекают в том, что пока Запад вводит санкции, некоторые наши "мудрогелики" (это касается предприятий в Запорожье, Днепропетровске, Харькове), воюя с Россией, одновременно продолжают поддерживать с ней бизнес-отношения – мол, продолжаем сотрудничество, потому что нужно кормить людей. Это безумие: страны в состоянии войны, а они осуществляют военно-техническое сотрудничество! Вот американцы и сказали: никакой модернизации ракет.

Россия сейчас вызывает неуважение и отторжение у всего цивилизованного мира. Нельзя же так: страна лежит в руинах, а братский народ православный начинает мочить ее по всем фронтам, отбирает кусок территории, а при этом продолжает глядеть ясными глазами и утверждать, что мы братские народы.

Так что российские войска и дальше будут оставаться возле границ с Украиной, несмотря на все заявления об их отводе. Вводить войска в Украину, все-таки, Путин побоится. Конечно, если он совершенно безумен, то может пойти в атаку. А так он просто будет делать все, чтобы завалить выборы. У нас есть несколько критических участков в проблемных регионах, и эта чума будет расползаться, чтобы сорвать выборы. Эту работу будут выполнять диверсанты. Войска же будут оставаться у границ, чтобы создавать напряжение, давить психологически и запугивать.