В Краматорске боевики угрожают женщинам, которые их прогнали

В Краматорске Донецкой области местным жительницам, которым удалось прогнать со своей улицы боевиков, террористы угрожают расправой, в частности, пригрозили "повесить на георгиевских лентах".

Об этом сообщает ТСН.

По словам Софии Успешной, которая вместе с дочерью без оружия прогоняла боевиков, ночью мужчины покинули территорию шиферного завода, где скрывались.

В то же время женщинам стали звонить неизвестные и угрожать.

В частности, один представился полковником ФСБ и пообещал с ними расправиться. "Угрожают по телефону. Рассказывают, как они повесят на георгиевских лентах", - говорит Успешная.

Также женщины заявили, что милиция их заявления не реагирует.

Кроме вышесказанного напомним, что 16 мая в Сети появилось видео, как несколько жительниц Краматорска проганяют с улицы боевиков с георгиевскими ленточками, которые приехали на микроавтобусе.



Видео: ТСН