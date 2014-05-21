В Краматорске боевики угрожают женщинам, которые их прогнали

Местные жительницы Краматорска рассказали об угрозах террористов.
В Краматорске Донецкой области местным жительницам, которым удалось прогнать со своей улицы боевиков, террористы угрожают расправой, в частности, пригрозили "повесить на георгиевских лентах".
Об этом сообщает ТСН.
По словам Софии Успешной, которая вместе с дочерью без оружия прогоняла боевиков, ночью мужчины покинули территорию шиферного завода, где скрывались.
В то же время женщинам стали звонить неизвестные и угрожать.
В частности, один представился полковником ФСБ и пообещал с ними расправиться. "Угрожают по телефону. Рассказывают, как они повесят на георгиевских лентах", - говорит Успешная.
Также женщины заявили, что милиция их заявления не реагирует.
Кроме вышесказанного напомним, что 16 мая в Сети появилось видео, как несколько жительниц Краматорска проганяют с улицы боевиков с георгиевскими ленточками, которые приехали на микроавтобусе.
Видео: ТСН